In Eccellenza tiene banco la questione panchine così come in Promozione B dove hanno già cambiato diverse squadre

Con i campionati dilettantistici che si sono ormai conclusi, inizia un'altra fase di stagione che è interamente caratterizzata dal calciomercato. Con le temperature estive, fermentano anche le trattative che si moltiplicano con il passare dei giorni e nonostante siano ancora i primi giorni di giugno e con l'ufficialità della finestra estiva che deve ancora arrivare, tanti sono i movimenti conclusi o in dirittura d'arrivo, senza dimenticare le trattative che stanno nascendo.

Le calabresi di Serie D

Opportuno dunque fare un breve resoconto di quanto sta accadendo in questi primi giorni estivi e che riguarda le squadre dei principali campionati regionali e semi-professionistici ovvero Serie D, Eccellenza e Promozione. In serie D torna innanzitutto il derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia, con entrambe le compagini che hanno già iniziato la loro programmazione estiva. Il club giallorosso ha già annunciato alcune novità come quella del direttore sportivo riconosciuto in Nicola Samele e, soprattutto, quella del nuovo tecnico riconosciuto in Tony Lio che succede a Claudio Morelli, quest'ultimo corteggiato dalla Vibonese. Il Sambiase però, con ogni probabilità, perderà due importanti tasselli come Ferraro e Umbaca destinati alla partenza. L'altra lametina, la Vigor Lamezia, deve invece ancora sciogliere il nodo allenatore dopo la fine del rapporto sportivo con Rosario Salerno che ha guidato la squadra alla vittoria. Nulla di ufficiale o concreto ma per la panchina stuzzica l'idea che porta a Karel Zeman, figlio di uno dei pilastri del calcio nazionale. La compagine vigorina si muove anche sul mercato e sembra a buon punto la trattativa per portare in biancoverde Vincenzo Romano, capocannoniere nell'ultima stagione di Eccellenza con la maglia del Bocale. Quanto alla Vibonese, come detto, c'è qualche contatto con Morelli ma ancora nulla di veramente concreto. Probabile invece la riconferma del direttore sportivo Ettore Meli.

Valzer di panchine in Eccellenza

Facendo un salto in Eccellenza, molto è ancora in alto mare anche se qualcosina è cambiata dal momento che nella Serie A regionale è molto intenso il valzer allenatori. Il primo a muoversi è stato il Praiatortora che dopo l'addio di Alberto Aita ha ufficializzato Salvatore Viscardi, giovane e promettente tecnico quest'anno al fianco di Morelli al Sambiase e, l'anno prima, protagonista con il giovane Rende che ha incantato tutti. Rimanendo in tema panchine, la Paolana ha ufficializzato il rinnovo di Angelo Andreoli, così come quello del direttore generale Franco Viola, mentre sempre più probabile per il Soriano la conferma di mister Tonino Figliomeni. Si attende invece cosa accadrà alla DB Rossoblù Luzi e se opterà per la riconferma di Carnevale. Tutta in divenire invece la situazione in casa Palmese, con il presidente Cutrì che ha azzerato tutte le cariche.

Fermento in Promozione

Molto movimento nei due gironi di Promozione dove la più attiva, al momento, sembra la neopromossa Sporting Polistena dal momento che ha già all'attivo tre nuovi acquisti: si tratta di Alessandro Dascoli, Ferdinando Guerrisi e Ezequiel Baigorri e ancora tanto bolle in pentola nel club polistenese. Si muove nell'ombra invece l'altra neopromossa, l'Asd Pizzo, dal momento che sta costruendo le basi per la prossima stagione dove vorrà essere protagonista. Massicce novità innanzitutto legate allo staff tecnico dopo gli addii del direttore sportivo Salvatore Fazzari e del tecnico Giuseppe Barbieri, entrambi artefici di un promozione che mancava da più di sessant'anni. La priorità è dunque trovare il tecnico e dopo l'ipotesi Lorenzo Stranges, sembra essersi fatta strada quella che porterebbe a Diego Surace. L'ex allenatore del Capo Vaticano è infatti il profilo che la compagine sta valutando ma non solo. Il club ha messo nel mirino anche diversi giocatori importanti del Capo Vaticano: Alessio Macrì, Gabriele Macrì, Costantino Chiarello e Salvatore Piccolo.

Cambiano guida tecnica invece Ardore (Maurizio Panarello), Bovalinese (Alberto Criaco) e Pro Pellaro (Giuseppe Aquilino) con quest'ultima che ha anche annunciato Vincenzo Verduci come nuovo direttore sportivo e nella passata stagione proprio al Capo Vaticano. Il Gioiosa Ionica saluta il suo direttore sportivo, Rocco Logozzo, mentre il Corigliano che ha rilevato il titolo del Marca nel campionato di Promozione A starebbe valutando l'ipotesi Mario Pascuzzo in panchina, ma al momento è solo una mera idea.