Una cavalcata incredibile quella del San Nicola-Chiaravalle nell'ultimo campionato di Promozione B. Una marcia a tratti stoica, soprattutto nel girone di ritorno, per la squadra di mister Domenico Sisi che dalla zona play out (un punto sopra) è riuscita a raggiungere il quinto posto valido per i play off chiudendo un cerchio e un'impresa straordinaria. Da programmare adesso c'è la prossima stagione, con il club che deve ancora decidere molte cose e con qualche novità che sembrerebbe essere sempre più insistente.

Possibile fusione

Un play off a cui nessuno credeva dunque e che sa di vera e propria impresa. Adesso però bisogna programmare e, all'interno della società, qualcosa sta fermentando. Proprio dall'assetto societario infatti potrebbero sorgere le news più rilevanti, dal momento che all'orizzonte potrebbe esserci una sorta di fusione. Partiamo dallo stato attuale: il binomio San Nicola-Chiaravalle con ogni probabilità continuerà anche l'anno prossimo, consolidando così un progetto nato un anno fa e con il club vibonese che aveva sposato il supporto chiaravallese, ma la marcia in più potrebbe venire da Soverato. Il club biancorosso, militante nel campionato di Prima Categoria, e il San Nicola-Chiaravalle potrebbero infatti accordarsi per una fusione e dunque una squadra unica. Nulla ancora di ufficiale ma la suggestione c'è e i contatti tra le parti sembrano essere molto frequenti. Certo, tutto è ancora in evoluzione dal momento che si dovrebbe scegliere nome, sede di allenamento e cose varie ma l'idea di una direzione in questo senso c'è, con il campionato che rimarrebbe sempre quello di Promozione. Prima di sondare il mercato e costruire la rosa 2025/26, dunque, la priorità è capire se questa ipotetica fusione può divenire realtà.