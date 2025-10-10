Sono otto i raggruppamenti calabresi: quattro formati da dieci squadre, due da otto e due invece da nove. Ecco le giovani compagini
Dopo i maggiori campionati regionali, sono pronti a ripartire anche quelli relativi alla categoria Juniores che servono ai giovani talenti come trampolino di lancio per intraprendere appunto la carriera come calciatori emergenti e, conseguentemente, affermarsi sul panorama regionale e non solo. A tal proposito, la Lnd Calabria ha stilato la composizione degli otto gironi di cui: quattro raggruppamenti formati da dieci squadre, due da nove e due da otto.
I gironi
Sono complessivamente 73 le giovani squadre partecipanti e a caccia del trofeo regionale, con il fischio d'inizio fissato per il prossimo martedì 21 ottobre. Ecco allora i gironi:
GIRONE A: Altomonte, Cassano Sybaris, Castrovillari, Corigliano, DBR Luzzi, Geppino Netti, Kratos Bisignano, Rossanese, Trebisacce, Virtus Acri
GIRONE B: Diamante, Praiatortora, Montalto, Frale, Paolana, Morrone, Real Cosenza, Rende, Scalea, Soccer Montalto
GIRONE C: Cotronei, Isola CR, Kennedy, Mesoraca, Pantere Nere, Taverna, Rocca di Neto, Sersale, Union Kroton
GIRONE D: A. Maida, San Lucido, Campora, Amantea, Davoli, Promospot, Real Montepaone, Snc Soverato, Tiriolo, Girifalco
GIRONE E: Capo Vaticano, Melicucco, Pizzo, Gioiese, Rosarnese, Soriano, Palmese, Virtus Rosarno
GIRONE F: Siderno, Cittanova, Gioiosa Ionica, Real Taurianova, Roccella, Sp. Polistena, Stilomonasterace, Taurianova Academy
GIRONE G: Academy Ardore, Africo, Ardore, Bianco, Bovalinese, Brancaleone, Melito, Palizzi, Bovese
GIRONE H: Scillese, Bocale, Campese, Deliese, Gallinese, Pro Pellaro, Reggioravagnese, Segato, Val Gallico