La nuova stagione dilettantistica è ai nastri di partenza. Il weekend di Coppa Italia Dilettanti rappresenterà un test fondamentale per Eccellenza e Promozione: un’opportunità cruciale per mettere benzina nei muscoli in vista dell'inizio del campionato. In casa Isola Capo Rizzuto, guidata da mister Saverio Gregorace, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Dopo le difficoltà della scorsa annata, la società giallorossa punta con decisione alla stagione del riscatto e lo fa investendo su profili giovani, dinamici e di grande prospettiva.

Tris di innesti

Negli ultimi giorni la dirigenza ha infatti blindato la rosa con tre innesti di valore, pronti a dare freschezza e sostanza al progetto tattico del mister.

Salvatore Pittella (Difensore, classe 2008): un profilo giovanissimo pronto al salto definitivo nel calcio "dei grandi". Nonostante la giovane età, Pittella vanta già un percorso formativo di alto livello tra Academy Crotone, Vigor Lamezia e AZ Picerno. Il suo ingresso nel calcio Senior sta avvenendo con sorprendente naturalezza: durante il ritiro prestagionale ha subito mostrato personalità, grande maturità tattica e una spiccata capacità di adattamento ai ritmi della prima squadra.

Oliwier Markiewicz (Difensore, classe 2007): rinforzo internazionale per il reparto arretrato. Il giovane difensore polacco arriva dall'esperienza nel settore giovanile dello Stomil Olsztyn, ma ha già accumulato minuti importanti tra i grandi. Nella stagione 2024/25 ha militato nella IV Liga polacca (quinto livello nazionale), per poi consolidare la propria continuità d'impiego nell'ultima annata con lo Stomil II Olsztyn. Fisicità e visione di gioco lo rendono un innesto pronto all'uso.

Giuseppe Lequoque (Centrocampista, classe 2008): un tassello di qualità per la mediana giallorossa. Lequoque è un mediano mancino completo, caratterizzato da un'ottima gestione della palla e spiccata personalità nell'impostare il gioco. Cresciuto anch'egli nel vivaio dell'Academy Crotone, viene dal primo assaggio di calcio Senior vissuto la scorsa stagione con la maglia del Le Castella, dove ha mostrato ampi margini di crescita.

Con questi tre profili di prospettiva, l'Isola Capo Rizzuto conferma la volontà di ripartire con entusiasmo e basi solide, pronta a dire la sua fin dall'esordio imminente in Coppa Italia.