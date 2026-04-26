Una forza dirompente.

Amaranto in trasferta con una carica agonistica unica.

Saitta eletto Mvp, un gruppo gagliardo, attento alle insidie, trascinato da uno storico Laganà e da un pubblico da trasferta d’impatto.

Antonio Polimeni non sbaglia una scelta.

Tanti e decisivi i palloni al centro con Presta e Innocenzi al top.

Adesso, la Domotek proverà a chiudere i conti con la semifinale il primo maggio alle ore 20 al Palacalafiore.

Chi vincerà questa serie affronterà la vincente di San Giustino contro Belluno (3-2 nella prima sfida).

La cronaca

Foltissima, anche a Valenza, la rappresentanza reggina.

De Santis libero, Innocenzi e Presta centrali con Laganà opposto, Zappoli e Lazzaretto schiacciatori con Saitta palleggiatore.

Argenta, Bellanova, Petras, Esposito, Botto, Serasino con Trombin libero per i locali.

La Domotek parte con un ace secco di Luca Presta.

Acqui senza paura, con Argenta impatta.

Gli amaranto ritornano in vantaggio con una giocata al centro e firmano il secondo ace che vale il 2-0 a firma Lazzaretto.

Muro di Innocenzi per il 2 a 5.

Reggio vola sul più quattro con Laganà in evidenza.

Sul 9 a 4, mister Serafini chiama il primo time out della partita.

Veemente riscossa di Petras al ritorno. (6-10) si aggrega Argenta.

Bellissima la palla del 9 a 14: Lazzaretto la risolve con una pipe da urlo dopo un batti e ribatti e recuperi miracolosi dei locali.

Argenta è un combattente: 11 a 14.

Laganà è devastante e vola sopra il muro avversario più volte. (14-18).

L’ace di capitan Laganà è da urlo (15-20).

Un doppio Lazzaretto è impattante in volo e in esecuzione (16-22).

Reggio vola agevolmente al set point grazie agli errori avversari. (18-24).

Il neo entrato Guastamacchia è l’ultimo a mollare (21-24).

Laganà mura Petras ed è 0-1 per il team di mister Polimeni.

Nel secondo set, Laganà firma di nuovo un ace (2-2).

Equilibratissimo il secondo set (5-6).

Il muro di Lazzaretto firma il più 3 (6-9).

Presta, ben servito da Saitta, è dirompente (7-10).

Acqui recupera e vola in vantaggio (11-10) ed è time-out dei reggini.

La Domotek ne esce bene con il punto del pari firmato da Lazzaretto.

Il nuovo ace di Laganà riporta in vantaggio gli amaranto.

Il mini vantaggio Domotek induce al time-out la formazione piemontese.

Grande è la reazione di Argenta.

Laganà reagisce da campione (13-16).

Acqui ha mille vite, combatte e si porta sul meno uno (16-17).

Jacopo Botto in pipe pareggia i conti.

I locali con Petras volano in vantaggio (18-17) con un nuovo time-out reggino.

Reggio la impatta dopo un video check.

Argenta riporta in vantaggio Acqui.

Petras mette la palla a terra per il 20 a 19.

La veloce di Innocenzi è importantissima.

Il colpo di Petras è out. Si volge verso il 20 a 21 e il nuovo vantaggio amaranto.

Acqui Terme pareggia ancora.

Argenta è l’uomo del nuovo vantaggio (22-21).

Petras sbaglia un servizio per il nuovo pari.

Il muro di Innocenzi vale il nuovo vantaggio Domotek (22-23).

Argenta, indomito, pareggia ancora.

Laganà si accende e firma il colpo del set-point.

Argenta, sempre lui, impatta sul 24 pari.

Il servizio di Argenta si ferma sul nastro e diventa un ace incredibile per i locali che vanno avanti di uno conquistando il set point.

Laganà è eroico e la impatta con una grande alzata di Saitta.

De Santis fa i miracoli e dopo un’azione bellissima, però, il nuovo set-point sorride ad Argenta e a un Acqui scatenato.

Jacopo Botto sciupa dal servizio ed è ancora parità. (26 pari).

Si sblocca Petras per il terzo set point piemontese.

Luca Presta è stoico sotto rete e annulla un altro set-point.

Un errore di Petras scrive il primo set-point amaranto: lo stesso si riscatta poco dopo per il 28 pari.

I centrali amaranto sono basilari: Innocenzi riporta in vantaggio Reggio Calabria.

L’attacco Acqui è out per il 30 a 28 per i pallavolisti di mister Polimeni che firmano il 2-0 nel computo set.

Argenta si riaccende a inizio terzo set.

Il muro di Andrea Innocenzi scrive il primo vantaggio nel set degli amaranto (1-2).

Innocenzi spadroneggia sotto rete (2-3).

Luca Presta è preciso, sempre al centro, Saitta fornisce palloni su palloni ed è 2-4.

Davide Saitta firma l’ace del 3 a 6.

Reggio s’invola sul più 4 e mister Serafini chiama un nuovo time-out.

Petras reagisce (4-7).

Il pubblico di fede amaranto diventa d’impatto nel palazzetto piemontese, i cori reggini sono rumorosi e spettacolari.

La pipe di Zappoli è super.

Domotek sembra avere il controllo totale della sfida (7-13).

La diagonale di Enrico Lazzaretto è poesia (9-15).

Set spedito: Petras ci prova ma Laganà segna un punto dopo l’altro coronando una prestazione da sogno: 14-19.

Zappoli scrive il 14 a 20.

Lazzaretto sigla il 14 a 22.

Il dominio amaranto è palese con un parziale di 6-0.

La curva amaranto canta «Reggio Calabria vuole vincere».

Tantissimi errori per la Negrini: Lazzaretto è spietato.

8 match point per gli ospiti.

Tommaso Motta è l’uomo dell’ultimo punto: è 16 a 25 e un secco 0-3.

Ite Negrini-Acqui Terme - Domotek Volley Reggio Calabria 0-3

(21-25, 28-30, 16-25)

Ite Negrini Acqui Terme: Volpara, Argenta 18, Garrone, Bellanova 2, Dotta, Guastamacchia 2, Carrera, Botto 11, Petras 14, Assalino, Esposito 2, Carpita, Trombin, Sarasino 1. All. Serafini Ass. Vinciguerra.

Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti, Zappoli 3, Presta 9, Lopetrone, Saitta 3, Motta 1, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 16, Lazzaretto 15, Rigirozzo, Parrini. All. Polimeni Ass. Vandir Dal Pozzo.

Domotek Volley Reggio Calabria

Arbitri Andrea De Nard e Luca Cecconato.