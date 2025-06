La squadra tirrenica di futsal appena promossa in Serie B ha così annunciato il tecnico per il prossimo campionato interregionale, confermando le ambizioni e le attese della piazza

Le panchine del prossimo campionato in Serie B si stanno occupando e anche con una certa celerità. La Duelle Cetraro corre decisa e lo fa con coraggio, negli ultimi giorni ha prima confermato la separazione dal tecnico Fabio Cipolla e ora l’ingaggio del nuovo tecnico Marco De Marchi.

La parola playoff sembra il fil rouge che lega un po’ tutti. Cipolla ha portato in Serie B il club tirrenico dopo i playoff nazionale, una sorta di piccola maratona che si è conclusa lo scorso weekend con la tanto agognata promozione. De Marchi, invece, è reduce dai playoff conquistati con il Nausicaa, al suo primo campionato interregionale, di certo un obiettivo quasi impensabile alla vigilia della scorsa stagione, arrivato grazie a un gioco spumeggiante e granitico.

L’ingaggio di De Marchi conferma comunque le ambizioni della neopromossa, che avrà l’obiettivo di non soffrire in campionato, pensando già a ben altro rispetto a una semplice salvezza striminzita. E lo fa quindi con un tecnico di esperienza e carattere, come già dimostrato nelle altre esperienze con le compagini calabresi: da apprezzare il lavoro svolto negli anni con Casali del Manco e Nausicaa, scrivendo pagine importanti nelle due società.

La società presenta così l’ufficialità del mister: «De Marchi è un uomo umile, un professionista di valore assoluto. Il futsal non è solo il suo mestiere: è la sua identità, il suo cammino, la sua passione. Non ha bisogno di presentazioni, ma i suoi traguardi parlano forte e chiaro».

Ora ci sarà da pensare al mercato, considerando come il capitano Francesco Bonocore ha annunciato il suo ritiro dalle scene agonistiche e servirà comunque qualche altro elemento di esperienza per reggere i ritmi dell’interregionale. La fiducia dei tirrenici però è tanta, si riverserà anche in sede di trattative.