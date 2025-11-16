I delfini vincono 5-0 in casa dell’Isola CR e rosicchiano 2 punti alla capolista Praiatortora che pareggia a Brancaleone. Continua la crisi dei bizantini che perdono 0-1. Ecco classifica e prossimo turno
Si sono giocate oggi pomeriggio le partite della decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito vi proponiamo i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 23 novembre.
I risultati del decimo turno
Brancaleone – Digiesse PraiaTortora 1-1
Cittanova – Stilo Monasterace 0-2
Isola Capo Rizzuto 1966 – Trebisacce 0-5
Paolana – Castrovillari 0-0
ReggioRavagnese 1960 – Palmese 5-2
Rossanese – Bocale Admo 0-1
Soriano Fabrizia – Gioiese 3-1
Virtus Rosarno – D. B. Rossoblu Città Di Luzzi 1-0
La classifica
Praiatortora 23
Trebisacce 22
Virtus Rosarno 19
Paolana 18
Isola CR 17
Reggioravagnese 17
Bocale 15
Stilomonasterace 15
DB Rossoblù Luzzi 13
Brancaleone 13
Palmese 12
Rossanese 11*
Soriano Fabrizia 10
Gioiese (-1) 5
Cittanova 3
Castrovillari (-10) -7*
*una partita in meno
Il prossimo turno
Bocale Admo – Paolana
Castrovillari Calcio – Isola Capo Rizzuto 1966
Cittanova – ReggioRavagnese 1960
D. B. Rossoblu Città Di Luzzi – Brancaleone
Digiesse PraiaTortora – Rossanese
Gioiese – Palmese 1912
Stilo Monasterace – Virtus Rosarno
Trebisacce – Soriano Fabrizia