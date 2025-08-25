Il futuro del Cittanova è sempre più incerto a poche settimane dall’inizio del campionato di Eccellenza. Nonostante l’iscrizione regolare della società, i giallorossi non hanno ancora definito il proprio assetto organizzativo e il titolo sportivo è stato consegnato all’amministrazione comunale, in attesa di un intervento che possa garantire la partecipazione al torneo.

La situazione, se non dovesse risolversi in tempi brevi, anzi brevissimi, potrebbe portare a una rinuncia al campionato, aprendo la strada ai ripescaggi. In questo scenario, il Rende, retrocesso nell’ultimo torneo dall’Eccellenza in Promozione, tornerebbe a disputare il massimo torneo dilettantistico regionale. Di conseguenza, a cascata, la Soccer Montalto, retrocessa in Prima Categoria, potrebbe essere promossa in Promozione, rilevando il posto dei biancorossi.

Il presidente del Rende, Lucio Marrello, segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, consapevole che le decisioni definitive potrebbero arrivare entro pochi giorni. Fonti vicine alle società coinvolte indicano che già a nelle prossime ore potrebbero esserci novità significative.