Dopo le gare dello scorso fine settimana, il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla diciottesima giornata dei campionati di Eccellenza e Promozione A e B, tra ammende, inibizioni e squalifiche per giocatori, allenatori e dirigenti.

Eccellenza

Nel massimo campionato regionale, la Virtus Rosarno è stata multata di 300 euro. Tra i dirigenti, spicca l’inibizione fino all’11 febbraio di Pietro Domenico Minniti della ReggioRavagnese.

Per i calciatori, squalifica di una gara per gli espulsi Francesco Acosta (Bocale Calcio Admo), Edoardo Politano (Paolana), Nahuel Ivan Schmarson (Polisportiva Gioiese) e Antonio Carrozza (Rossanese). Tra i non espulsi, squalifica per recidività in ammonizione per Gonzal David Rajchenberg della U.S. Palmese 1912.

Promozione A e B

Nel girone A, ammende per Kratos Bisignano (500€), Val Gallico (300€) e Rocca di Neto(200€). Tra i calciatori, spicca la squalifica di quattro gare per Giuseppe Sapone del Val Gallico, mentre Ernest Wojcik del Pro Pellaro dovrà saltare una gara. Alex Nicolae Bran del Val Gallico è stato fermato per una giornata per recidiva in ammonizione.

Nel girone B, le società Usc Corigliano Marca (200€), Bianco (150€), Gioiosa Jonica (100€) e S. Nicola Chiaravalle Sov. (100€) hanno ricevuto ammende. Inibizione fino al 4 febbraio per i dirigenti Raffaele Pizzino (PLM Morrone) e Alessandro Fran Papaleo (Union Kroton 1988).

Per i calciatori espulsi, squalifica di due gare per Santoro Morabito (Bianco) e una gara per Mauricio Nahuel Tesare (Altomonte RC) e Paolo Giorgio (Deliese). Tra i non espulsi, stop di una giornata per recidiva in ammonizione per Tesare, Ignacio Javier Vodanovich (Altomonte RC), Henrique Calabrez Dutra (Campora), Marco Caputo (Campora) e Yony Javier Angulo Viveros (Deliese).