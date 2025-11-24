Sono ventiquattro i gol messi a segno nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza e con una soglia play off che si accorcia e desso racchiude diverse squadre. come di consueto, ogni turno del massimo campionato regionale lascia in dote la Top 11 che, puntualmente, viene stilata dalla redazione sportiva di Lac News24. L'allenatore della settimana è Giuseppe Papaleo, grazie anche al dirompente 4-1 rifilato alla Virtus Rosarno.

La difesa

Stavolta il modulo scelto è il 4-3-3 con i guantoni indossati da Ivan Piccioni, portiere della capolista Praiatortora che nella vittoria per 2-0 sulla Rossanese si è reso protagonista di almeno due interventi fondamentali sullo 0-0. La leadership della difesa se la prendere Mendes, possente centrale del Bocale autore di una doppietta nella vittoria contro la Paolana. Linea difensiva che vede un altro biancorosso, ovvero Parra. Presente anche un altro protagonista del Praiatortora, ovvero Strumia che oltre al gol è in ogni azione della formazione di Viscardi. Chiude il quartetto Maxi Ghergo dello Stilomonasterace.

Il centrocampo

A centrocampo spicca la grande prestazione del giovane Under Gualtieri, autore di una doppietta per la gioia della DB Rossoblù Luzzi nel successo sul Brancaleone. Da top anche le prestazioni di Zarich dello Stilomonasterace e di Tetteh dell'Isola Capo Rizzuto.

L’attacco

Il tridente d'attacco si conferma per due terzi quello di settimana scorsa, dal momento che Giancarlo Simigliani e Vico non intendo lasciare i loro posti nella formazione ideale. Chiude il tridente Lavecchia della Palmese, uomo derby contro la Gioiese.