I biancorosso fanno 1-1 contro la capolista. Il patron: «Siamo stati perfetti in tutto, devo dire che è un pari che ci sta alquanto stretto»

Una prova encomiabile che non ha portato la vittoria, ma sicuro tanta consapevolezza (ulteriore) nei propri mezzi. Il Bocale si affaccia al 2026 costringendo al pari la capolista Trebisacce, ovvero la squadra più in forma del campionato finora. La compagine biancorossa offre una prestazione di alto spessore, mettendo in difficoltà la compagine di mister Malucchi. gara che si mette in salita, dal momento che dopo solo un minuto e mezzo i giallorossi trovano il vantaggio con Lamberti, abile a spizzare di testa. Nella ripresa, però, il nuovo acquisto Fernandez toglie le castagne dal fuoco e si presenta ai suoi nuovi tifosi con un gol. Nel finale Trebisacce in dieci.

Il rammarico di Cogliandro

Al termine della gara si è espresso, ai microfoni ufficiali del club, il presidente Filippo Cogliandro che non nasconde l'amaro in bocca: «Diciamo che per loro è un punto d'oro, per noi sono due punti persi. Potevamo anche vincerla, soprattutto quando loro sono rimasti in dieci uomini, ma abbiamo incontrato una signora squadra forte in ogni reparto e che non a caso è prima in classifica. Merito al direttore sportivo Rugiano che ha costruito una rosa giovane ma di qualità. Guardando in casa nostra, però, come detto abbiamo perso due punti perché siamo stati perfetti in tutto ed è un pari che ci sta stretto, peccato per quel rigore plateale non concesso. Mister Lo Gatto comunque sta facendo un ottimo lavoro e bisogna continuare così».