Gioco, partita e incontro per il Bocale che, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, tramortisce la Paolana piegandola con un secco 3-0. Prestazione di spessore da parte della compagine biancorossa che non ha mai messo in discussione la partita, fermando la corsa di un avversario costruito per rimanere ai vertici della classifica: vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con un'inzuccata di Mendes, con il centrale che si ripete nella ripresa. Il tris è a firma di Parra.

Le parole di Lo Gatto

Insomma, tre punti meritati in larga parte per il Bocale e, di conseguenza, è soddisfatto anche il tecnico Piero Lo Gatto: «Questa era una partita molto delicata per noi, in quanto affrontavamo quella che era la terza forza del campionato, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di fare bene e non sottomettendoci ad alcuno avversario. Inoltre devo dire che questa è stata la partita più bella da quando sono arrivato sulla panchina del Bocale, ovvero quasi un anno fa, di conseguenza ai ragazzi posso dire solo bravi e di continuare così perché il campionato non finisce oggi. Abbiamo vinto la battaglia, ma per vincere la guerra ci vuole ancora tempo».

Decisiva la doppietta di Mendes: «Non parlo mai dei singoli - continua Lo Gatto - perché è vero che Mendes è stato bravo a segnare, ma è anche vero che qualcuno ha dovuto fare l'azione o il cross sulla sua testa. La nostra forza è il gruppo che va oltre il rettangolo di gioco»