Non si fanno male Brancaleone e DB Rossoblù Luzzi che, in occasione del ventiseiesimo turno del campionato di Eccellenza, si dividono la posta in palio. Entrambe le squadre, già in acque di classifica ampiamente tranquille, fanno 1-1 e avanzano piano verso la fine della stagione: avanti i cosentini con Boscaglia dopo soli nove minuti e poi, a inizio ripresa, Di Blasi ristabilisce il definitivo pareggio.

L'analisi di Criaco

Un pari che, tutto sommato, accontenta entrambe. Sul match si è espresso il tecnico dei reggini, Francesco Criaco, ai microfoni di LaC News24: «Bella partita e giocata a viso aperto tra due squadre senza problemi di classifica, anche se c'è da dire che loro hanno una rosa importante. Nei primi dieci minuti meglio loro dal punto di vista dell'atteggiamento e, di fatti, hanno trovato il gol quasi subito. Noi però in seguito abbiamo iniziato a giocare e alzato l'intensità, ma ci è stato ingiustamente annullato un gol per un fuorigioco a mio avviso molto dubbio. Nella ripresa siamo scesi in campo con lo stesso piglio e abbiamo subito trovato il gol del pareggio. In seguito c'è stato l'episodio del rigore, con Carbone che trasforma ma l'arbitro fa ripetere e, al secondo tentativo, il loro portiere è riuscito a parare».

Adesso il rush finale: «Ora valorizziamo i nostri giovani e guardiamo domenica dopo domenica queste ultime quattro gare che rimangono. L'obiettivo è quello di arrivare a quota 40 punti per coronare un stagione tutto sommato positiva e preparare i ragazzi al prossimo campionato».