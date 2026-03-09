Torna alla vittoria dopo due turni il Brancaleone che, nella ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, batte per 2-0 il Bocale e si slancia verso la zona alta della classifica. I Leoni rossoblù, dunque, piegano i biancorossi con un gol per tempo: prima aprono le danze con Gomez e poi le chiudono con Angì.

Parla Criaco

Tre punti in cascina dunque per la formazione di mister Francesco Criaco, con quest'ultimo che si esprime così ai microfoni di LaC News24: «Volevamo e dovevamo riscattarci dopo le due sconfitte interne di fila. Partita sicuramente combattuta che riusciamo però a sbloccare dopo una buona gestione da parte nostra. In seguito abbiamo trovato il raddoppio e c'erano anche i presupposti per il tris».

Una classifica che sorride e con il Brancaleone che adesso punta alla quinta posizione e, anche se non servirà a centrare i playoff, sarà comunque la dimostrazione del fatto che i rossoblù erano e sono in grado di giocarsela per le prime piazze: «Quanto alla classifica - continua il tecnico - puntiamo innanzitutto a fare meglio dello scorso anno e ci siamo già riusciti, perché la scorsa stagione la squadra chiuse a quota 35 punti mentre adesso siamo già a quota 36 e mancano sei partite per migliorarci ulteriormente. Sicuramente il quinto posto sarebbe di prestigio e sarebbe una bella dimostrazione del percorso fatto finora».