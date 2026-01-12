I leoni rossoblù battono 3-2 la Rossanese e sono quarti: «Primo tempo eccellente, nella ripresa abbiamo subito il ritorno degli avversari. Carbone fantastico»
Anche in questo esordio di 2026 il Brancaleone si conferma tra le note più liete del campionato di Eccellenza. Nella prima giornata di ritorno, i leoni rossoblù ruggiscono ancora e infilano la quarta vittoria consecutiva (il quinto risultato utile di fila) dopo aver battuto la Rossanese in una sfida dalle mille emozioni e aperta a ogni eventualità. Alla fine il tabellino dice 3-2 in favore dei padroni di casa che prima vanno al riposo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Carbone e Galletta S. e poi vengono ripresi da Bongiorno ed Etuss. In pieno recupero ancora un intramontabile Carbone sigla il successo.
La soddisfazione di Criaco
Vittoria e quarto posto in classifica che significherebbe play off. Una marcia inarrestabile se si pensa a qualche mese fa, quando la compagine rossoblù era in zona play out. Al termine della gara, ecco le parole del tecnico Francesco Criaco, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Diciamo che è stata una partita alquanto dinamica, noi abbiamo disputato un primo tempo davvero importante e chiuso sul doppio vantaggio, poi nella ripresa siamo calati a livello mentale e abbiamo subito il ritorno della Rossanese che aveva pareggiato la partita. Noi però ci abbiamo creduto e alla fine è arrivato il gol di Carbone». Una battuta proprio sull'eterno bomber brancaleonese: «Ha disputato una partita di generosità e ha lottato come un leone, per me ha fatto una prova da dieci».
La marcia continua
Pochi, a questo punto della stagione, avrebbero scommesso su un Brancaleone tra le prime quattro della classe, e invece eccolo lì contro ogni pronostico iniziale: «Ho giocato per questa maglia e conosco l'ambiente, dovevamo solo ricompattarci un attimo perché c'è un gruppo di giocatori davvero validi. Ho iniziato questo percorso in estate ma il merito è in primis della società, perché è davvero competente e sa fare calcio con un budget risicato e non è da tutti, soprattutto mantenersi in queste categorie».