La strada per la classifica finale di Eccellenza è ancora lunga e passa necessariamente anche dalla diciottesima giornata in programma nel week end che sta per arrivare. Ecco allora gli incroci che potrebbero ridisegnare le attuali gerarchie.

Le prime due

Il turno arriva dopo il big match di vertice tra Trebisacce e Praiatortora, con quest'ultima che si è ripresa la vetta solitaria. Un duello che però non è assolutamente finito e che proseguirà a distanza fino alla fine, a partire da questa domenica. Impegno sulla carta agevole per la capolista, dal momento che ospiterà il fanalino di coda Castrovillari ormai rassegnato al proprio destino.

Diverso il discorso per i delfini giallorossi che, dopo la sconfitta di settimana scorsa, vogliono riprendere il cammino ma l'avversario sarà la lanciatissima DB Rossoblù Luzzi fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti.

Le altre

Ricco il menù di campionato, a partire dalla voglia di rivalsa dello Stilomonasterace che, dopo la caduta di settimana scorsa, deve riprendere a correre se vuole difendere il terzo posto dalle grinfie degli avversari. La compagine di mister Papaleo ospiterà una Gioiese che sta lottando con le unghie e con i denti per la salvezza e ha un disperato bisogno di punti.

Sorpassi e controsorpassi play off invece tra Paolana e Reggioravagnese che si stanno contendendo il quinto posto. Divise da un solo punto, i tirrenici vogliono mantenersi nelle prime cinque e in casa della Rossanese (in cerca di punti salvezza) cercano la quarta vittoria consecutiva. Proprio dalla trasferta di Rossano è reduce la Reggioravagnese, dove ha conquistato un punto. Per la compagine amaranto, però, è tempo di derby dal momento che domenica arriverà il Bocale. Deve scuotere la testa il Brancaleone, reduce dalla pesante cinquina subìta a Paola che gli ha fatto perdere il posto play off. I Leoni ospiteranno un'Isola Capo Rizzuto che ha ritrovato il successo dopo cinque turni. Da tripla Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia, mentre la Palmese cerca punti tranquillità contro il Cittanova.

Le partite

Brancaleone-Isola CR

Cittanova-Palmese

DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce

Praiatortora-Castrovillari

Reggioravagnese-Bocale

Rossanese-Paolana

Stilomonasterace-Gioiese

Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia