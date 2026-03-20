Dieci vittorie su dieci e numeri che certificano uno strapotere assoluto della capolista. La formazione di Viscardi non solo vince, ma convince: difesa solida, attacco prolifico e una mentalità da grande squadra

Vincere aiuta a vincere, ma è altrettanto vero che, per farlo, servono la mentalità giusta e la giusta linfa: tutti ingredienti che stanno rendendo grande il Praiatortora. La compagine, all’ombra dell’isola di Dino, sta dominando il campionato di Eccellenza e viaggia a gonfie vele verso il luminoso traguardo della Serie D che, peraltro, avrebbe i contorni della storia, dal momento che questa società non l’ha mai raggiunta prima d’ora e ora ha una forte ambizione di esserne protagonista.

Numeri straripanti

Un dominio che non ammette interpretazioni, accompagnato da una marcia dritta e decisa: la formazione di mister Salvatore Viscardi sembra procedere in automatico. Impressionante l’andamento nel girone di ritorno, con numeri che attestano lo strapotere di Petrone e compagni. Innanzitutto, il Praiatortora viaggia a punteggio pieno in questo girone di ritorno, con dieci vittorie su dieci e ben trenta punti conquistati (il Trebisacce, attualmente secondo, ne ha raccolti venti).

Un dominio evidente: in tutte le partite vinte si è visto lo strapotere del gruppo, a partire dagli otto clean sheet in dieci gare. Solo in due occasioni, infatti, il Praiatortora ha subito gol, contro il Castrovillari e la Reggioravagnese. Per il resto, Ivan Piccioni ha abbassato la saracinesca.

Ampio e tangibile anche il divario con le altre squadre, come dimostrano i 28 gol segnati — per una media di quasi tre a partita — e le sole due reti subite. Insomma, l’intento della società è chiaro: continuare a vincere e chiudere il girone di ritorno a punteggio pieno. Per la Serie D non ci sarebbe miglior biglietto da visita. Il Praiatortora, oggi, non si limita a vincere: impone il proprio calcio.