La formazione tirrenica conquista il big match in trasferta e stacca i delfini in classifica. La DB Rossoblù vince 4-2 in casa della Gioiese e si porta in quarta posizione, un punto in meno rispetto allo Stilomonasterace

Si sono giocate oggi pomeriggio le sfide del campionato di Eccellenza valide per la diciassettesima giornata. Un turno che ha visto il Praiatortora conquistare 3 punti importantissimi in casa del Trebisacce e isolarsi in vetta alla classifica. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 25 gennaio.

I risultati

Castrovillari-Bocale 1-3

Gioiese-DB Rossoblù Luzzi 2-4

Isola CR-Virtus Rosarno 1-0

Palmese-Stilomonasterace 2-1

Paolana-Brancaleone 5-1

Rossanese-Reggioravagnese 0-0

Soriano Fabrizia-Cittanova 3-0

Trebisacce-Praiatortora 0-2

La classifica

Praiatortora 41

Trebisacce 38

Stilomonasterace 29

DB Rossoblù Luzzi 28

Reggioravagnese 27

Paolana (-1) 27

Brancaleone 26

Bocale 26

Isola CR 26

Virtus Rosarno 25

Soriano 23

Palmese 22

Rossanese 18

Gioiese (-1) 8

Cittanova 4

Castrovillari (-10) -1

Il prossimo turno

Brancaleone-Isola CR

Cittanova-Palmese

DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce

Dgs Praiatortora-Castrovillari

Reggioravagnese-Bocale

Rossanese-Paolana

Stilomonasterace-Gioiese

Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia