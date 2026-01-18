Si sono giocate oggi pomeriggio le sfide del campionato di Eccellenza valide per la diciassettesima giornata. Un turno che ha visto il Praiatortora conquistare 3 punti importantissimi in casa del Trebisacce e isolarsi in vetta alla classifica. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 25 gennaio. 

I risultati 

Castrovillari-Bocale 1-3
Gioiese-DB Rossoblù Luzzi 2-4
Isola CR-Virtus Rosarno 1-0
Palmese-Stilomonasterace 2-1
Paolana-Brancaleone 5-1
Rossanese-Reggioravagnese 0-0
Soriano Fabrizia-Cittanova 3-0
Trebisacce-Praiatortora 0-2

La classifica

Praiatortora 41
Trebisacce 38
Stilomonasterace 29
DB Rossoblù Luzzi 28
Reggioravagnese 27
Paolana (-1) 27
Brancaleone 26
Bocale 26
Isola CR 26
Virtus Rosarno 25
Soriano 23
Palmese 22
Rossanese 18
Gioiese (-1) 8
Cittanova 4
Castrovillari (-10) -1

Il prossimo turno

Brancaleone-Isola CR
Cittanova-Palmese
DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce
Dgs Praiatortora-Castrovillari
Reggioravagnese-Bocale
Rossanese-Paolana
Stilomonasterace-Gioiese
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia