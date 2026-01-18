La formazione tirrenica conquista il big match in trasferta e stacca i delfini in classifica. La DB Rossoblù vince 4-2 in casa della Gioiese e si porta in quarta posizione, un punto in meno rispetto allo Stilomonasterace
Si sono giocate oggi pomeriggio le sfide del campionato di Eccellenza valide per la diciassettesima giornata. Un turno che ha visto il Praiatortora conquistare 3 punti importantissimi in casa del Trebisacce e isolarsi in vetta alla classifica. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 25 gennaio.
I risultati
Castrovillari-Bocale 1-3
Gioiese-DB Rossoblù Luzzi 2-4
Isola CR-Virtus Rosarno 1-0
Palmese-Stilomonasterace 2-1
Paolana-Brancaleone 5-1
Rossanese-Reggioravagnese 0-0
Soriano Fabrizia-Cittanova 3-0
Trebisacce-Praiatortora 0-2
La classifica
Praiatortora 41
Trebisacce 38
Stilomonasterace 29
DB Rossoblù Luzzi 28
Reggioravagnese 27
Paolana (-1) 27
Brancaleone 26
Bocale 26
Isola CR 26
Virtus Rosarno 25
Soriano 23
Palmese 22
Rossanese 18
Gioiese (-1) 8
Cittanova 4
Castrovillari (-10) -1
Il prossimo turno
Brancaleone-Isola CR
Cittanova-Palmese
DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce
Dgs Praiatortora-Castrovillari
Reggioravagnese-Bocale
Rossanese-Paolana
Stilomonasterace-Gioiese
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia