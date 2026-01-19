Squarcia il cielo della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza il ruggito del Praiatortora che fa la voce grossa in quello che era il big match più atteso. In programma, infatti, c'era la sfida tra le due prime e con i ragazzi di Viscardi che facevano visita a un Trebisacce che veniva da ben quattordici risultati utili consecutivi e che aveva perso, scherzo del destino, solamente e proprio contro il Praiatortora alla seconda giornata. Una doppietta di un devastante Leirosa, nel primo tempo, indirizza il match in quello che sarà poi il tripudio tirrenico.

Le parole di Viscardi

Vetta solitaria dunque e i delfini giallorossi rispediti a meno tre lunghezze, ma nonostante ciò lo stesso tecnico Salvatore Viscardi frena gli entusiasmi e rimane cauto: «Grande vittoria sia in termini di risultati che di consapevolezza e che ci permette di preparare la prossima gara in settimana con più morale. Inoltre, però, questo successo non deve farci rilassare ma ci deve spingere a fare di più perché il campionato ancora è lungo».

Insomma, un percorso che non è frutto del caso ma figlio di una società minuziosa e lungimirante: «Ringrazio innanzitutto la società - continua Viscardi - perché mi ha accontentato in qualunque cosa io abbia chiesto, sia in termini organizzativi che di materiale. I risultati non si raggiungono solo con la squadra ma ci deve essere un mix tra tutti. Inoltre il Praiatortora da anni sta lavorando benissimo, grazie all'operato del patron De Rosa e del direttore sportivo Cunsolo che vivono di calcio».