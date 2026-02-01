Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la diciannovesima giornata (la quarta di ritorno) del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali degli otto match, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 8 febbraio. 

I risultati

Bocale-Dgs Praiatortora 0-4
Castrovillari-DB Rossoblù Luzzi 3-1
Gioiese-Cittanova 2-0
Isola CR-Rossanese 0-1
Palmese-Virtus Rosarno 1-0
Paolana-Reggioravagnese 1-1
Soriano Fabrizia-Brancaleone 2-0
Trebisacce-Stilomonasterace 0-1

La classifica

Praiatortora 47
Trebisacce 39
Stilomonasterace 35
Reggioravagnese 31
Paolana (-1) 31
DB Rossoblù Luzzi 29
Brancaleone 29
Palmese 28
Soriano 27
Virtus Rosarno 26
Bocale 26
Isola CR 26

Rossanese 21
Gioiese (-1) 11
Cittanova 4
Castrovillari (-12) 0

Il prossimo turno

Brancaleone-Palmese
Cittanova-Trebisacce
DB Rossoblù Luzzi-Bocale
Paolana-Isola CR
Reggioravagnese-Dgs Praiatortora
Rossanese-Soriano
Stilomonasterace-Castrovillari
Virtus Rosarno-Gioiese