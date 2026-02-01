La capolista conquista i 3 punti battendo in trasferta il Bocale e si porta a +8 sul Trebisacce, che cade in casa contro lo Stilomonasterace. Ecco la classifica aggiornata
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la diciannovesima giornata (la quarta di ritorno) del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali degli otto match, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 8 febbraio.
I risultati
Bocale-Dgs Praiatortora 0-4
Castrovillari-DB Rossoblù Luzzi 3-1
Gioiese-Cittanova 2-0
Isola CR-Rossanese 0-1
Palmese-Virtus Rosarno 1-0
Paolana-Reggioravagnese 1-1
Soriano Fabrizia-Brancaleone 2-0
Trebisacce-Stilomonasterace 0-1
La classifica
Praiatortora 47
Trebisacce 39
Stilomonasterace 35
Reggioravagnese 31
Paolana (-1) 31
DB Rossoblù Luzzi 29
Brancaleone 29
Palmese 28
Soriano 27
Virtus Rosarno 26
Bocale 26
Isola CR 26
Rossanese 21
Gioiese (-1) 11
Cittanova 4
Castrovillari (-12) 0
Il prossimo turno
Brancaleone-Palmese
Cittanova-Trebisacce
DB Rossoblù Luzzi-Bocale
Paolana-Isola CR
Reggioravagnese-Dgs Praiatortora
Rossanese-Soriano
Stilomonasterace-Castrovillari
Virtus Rosarno-Gioiese