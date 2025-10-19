I tirrenici espugnano 1-0 il campo della squadra di Luzzi: a rischio la panchina di Salerno. Al secondo posto la Paolana aggancia la Reggioravagnese. Ancora un pari per la Rossanese. Ecco la classifica
PHOTO
Si sono giocate questo pomeriggio le partite della sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Una giornata dove spiccava il big match tra DB Rossoblù Luzzi e Praiatortora che ha visto gli ospiti conquistare i 3 punti e portarsi a quota 15 in vetta alla classifica. Per la DB Rossoblù una sconfitta che a questo punto potrebbe anche porrtare a rivoluzioni in panchina. Rallenta la Reggioravagnese che non va oltre il pari interno contro l’Isola Capo Rizzuto. I reggini vengono agganciati dalla Paolana che batte di misura il Soriano Fabrizia. Non riesce proprio a ingranare la Rossanese: i bizantini dopo l’iniziale vantaggio, vengono raggiunti sull’1-1 dalla Palmese a segno con Le Piane. In coda alla classifica il Castrovillari torna con un punto dalla trasferta di Cittanova.
Di seguito proponiamo i finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 26 ottobre.
I risultati
Brancaleone – Gioiese 0-0
Cittanova – Castrovillari 1-1
DBR Luzzi – Praiatortora 0-1
Paolana – Soriano Fabrizia 1-0
Reggioravagnese – Isola CR 1-1
Rossanese – Palmese 1-1
Stilomonasterace – Bocale 0-1
Virtus Rosarno – Trebisacce 0-3
La classifica
Praiatortora 15
Paolana 13
Reggioravagnese 13
Trebisacce 12
Virtus Rosarno 10
Stilomonasterace 9
Brancaleone 8
Isola CR 8
Rossanese 8
Bocale 8
DB Rossoblù Luzzi 6
Palmese 6
Gioiese 6
Soriano Fabrizia 4
Cittanova 3
Castrovillari (-8) -6
Il prossimo turno
Bocale-Cittanova
Castrovillari-Virtus Rosarno
DBR Luzzi-Reggioravagnese
Dgs Praiatortora-Stilomonasterace
Gioiese-Rossanese
Palmese-Paolana
Soriano Fabrizia-Isola CR
Trebisacce-Brancaleone