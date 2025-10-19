Si sono giocate questo pomeriggio le partite della sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Una giornata dove spiccava il big match tra DB Rossoblù Luzzi e Praiatortora che ha visto gli ospiti conquistare i 3 punti e portarsi a quota 15 in vetta alla classifica. Per la DB Rossoblù una sconfitta che a questo punto potrebbe anche porrtare a rivoluzioni in panchina. Rallenta la Reggioravagnese che non va oltre il pari interno contro l’Isola Capo Rizzuto. I reggini vengono agganciati dalla Paolana che batte di misura il Soriano Fabrizia. Non riesce proprio a ingranare la Rossanese: i bizantini dopo l’iniziale vantaggio, vengono raggiunti sull’1-1 dalla Palmese a segno con Le Piane. In coda alla classifica il Castrovillari torna con un punto dalla trasferta di Cittanova. 

Di seguito proponiamo i finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 26 ottobre.

I risultati 

Brancaleone – Gioiese 0-0
Cittanova – Castrovillari 1-1
DBR Luzzi – Praiatortora 0-1
Paolana – Soriano Fabrizia 1-0
Reggioravagnese – Isola CR 1-1
Rossanese – Palmese 1-1
Stilomonasterace – Bocale 0-1
Virtus Rosarno – Trebisacce 0-3

La classifica

Praiatortora 15
Paolana 13
Reggioravagnese 13
Trebisacce 12
Virtus Rosarno 10
Stilomonasterace 9
Brancaleone 8
Isola CR 8
Rossanese 8
Bocale 8
DB Rossoblù Luzzi 6
Palmese 6
Gioiese 6
Soriano Fabrizia 4
Cittanova 3
Castrovillari (-8) -6

Il prossimo turno

Bocale-Cittanova
Castrovillari-Virtus Rosarno
DBR Luzzi-Reggioravagnese
Dgs Praiatortora-Stilomonasterace
Gioiese-Rossanese
Palmese-Paolana
Soriano Fabrizia-Isola CR
Trebisacce-Brancaleone