Si sono giocate questo pomeriggio le partite della sesta giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Una giornata dove spiccava il big match tra DB Rossoblù Luzzi e Praiatortora che ha visto gli ospiti conquistare i 3 punti e portarsi a quota 15 in vetta alla classifica. Per la DB Rossoblù una sconfitta che a questo punto potrebbe anche porrtare a rivoluzioni in panchina. Rallenta la Reggioravagnese che non va oltre il pari interno contro l’Isola Capo Rizzuto. I reggini vengono agganciati dalla Paolana che batte di misura il Soriano Fabrizia. Non riesce proprio a ingranare la Rossanese: i bizantini dopo l’iniziale vantaggio, vengono raggiunti sull’1-1 dalla Palmese a segno con Le Piane. In coda alla classifica il Castrovillari torna con un punto dalla trasferta di Cittanova.

Di seguito proponiamo i finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 26 ottobre.

I risultati

Brancaleone – Gioiese 0-0

Cittanova – Castrovillari 1-1

DBR Luzzi – Praiatortora 0-1

Paolana – Soriano Fabrizia 1-0

Reggioravagnese – Isola CR 1-1

Rossanese – Palmese 1-1

Stilomonasterace – Bocale 0-1

Virtus Rosarno – Trebisacce 0-3

La classifica

Praiatortora 15

Paolana 13

Reggioravagnese 13

Trebisacce 12

Virtus Rosarno 10

Stilomonasterace 9

Brancaleone 8

Isola CR 8

Rossanese 8

Bocale 8

DB Rossoblù Luzzi 6

Palmese 6

Gioiese 6

Soriano Fabrizia 4

Cittanova 3

Castrovillari (-8) -6

Il prossimo turno

Bocale-Cittanova

Castrovillari-Virtus Rosarno

DBR Luzzi-Reggioravagnese

Dgs Praiatortora-Stilomonasterace

Gioiese-Rossanese

Palmese-Paolana

Soriano Fabrizia-Isola CR

Trebisacce-Brancaleone