La capolista Praiatortora, che finora nel ritorno le ha vinte tutte, sarà di scena sul campo della Virtus Rosarno. c'è Brancaleone-Bocale

Ultime sette giornate e ventuno punti disponibili nel campionato di Eccellenza che si avvia al suo rush finale. All'orizzonte c'è il ventiquattresimo turno e allora ecco il programma.

Il programma

Sembra viaggiare da sola innanzitutto la capolista Praiatortora, con l'importante distacco di otto punti sul Trebisacce. I tirrenici, che finora hanno vinto tutte le gare del girone di ritorno, saranno di scena sul campo di una Virtus Rosarno in crescita.

Il fattore più importante però sarà in zona play off considerando i delicati incroci. Tra tutti spicca innanzitutto Paolana-Trebisacce che ha molto in palio: i giallorossi per ipotecare il secondo posto mentre i bianco/blù, invece, si giocano una grossa fetta di terzo posto. Il destino della Paolana però è legato a doppio filo da un'altra sfida in programma, e che potrebbe rimescolare le carte. Si gioca infatti Reggioravagnese-Stilomonasterace, per i padroni di casa potrebbe essere l'ultima occasione per centrare un posto playoff, mentre gli ospiti non vogliono mandare all'aria il percorso fatto finora.

Il Soriano Fabrizia adesso vede la possibilità di agganciare il quinto posto, anche se probabilmente non servirà a centrare i play off, ma dovrà batte la Palmese per alimentare l'obiettivo. Appaiate a quota 33 punti Brancaleone e Bocale, una di fronte all'altro domenica pomeriggio. Ultima spiaggia per la Gioiese che, contro l'Isola Capo Rizzuto, ha l'ultima chiamata per sperare quantomeno in un play out senza la retrocessione diretta. Interessante, a prescindere dalla classifica, il match tra Rossanese e Castrovillari. Chiude il programma la sfida tra Cittanova e DBR Luzzi.

Le partite

Brancaleone-Bocale

Cittanova-DBR Luzzi

Isola CR-Gioiese

Paolana-Trebisacce

Reggioravagnese-Stilomonasterace

Rossanese-Castrovillari

Soriano Fabrizia-Palmese

Virtus Rosarno-Praiatortora