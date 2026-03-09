Arriva la replica dell’AGS Soriano Fabrizia al comunicato diffuso dalla Palmese dopo la gara della 24esima giornata del campionato di Eccellenza calabrese, terminata 3-2 per i padroni di casa e segnata dall’abbandono anticipato (al 44’del secondo tempo) del campo da parte dei neroverdi nel finale.

In una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social, il club vibonese respinge le accuse contenute nel comunicato della Palmese e invita a fornire «una lettura più completa di quanto accaduto». La società sottolinea innanzitutto l’accoglienza riservata alla formazione ospite: «Ci saremmo aspettati quantomeno un “grazie” per l’accoglienza e l’ospitalità, avendo anche acconsentito alla ripresa della partita da parte della Palmese e mettendoci a totale disposizione».

Secondo il Soriano, quella disputata sarebbe stata una «partita maschia», con falli e tensioni tipiche di un confronto agonistico: episodi che, si legge nella nota, «sono rimasti circoscritti al campo di gioco e non sono stati unilaterali».

La società contesta anche uno dei passaggi centrali del comunicato della Palmese, relativo alla sostituzione di un proprio calciatore per il clima sugli spalti. Il Soriano sostiene che il giocatore in questione avrebbe tenuto «un comportamento provocatorio e fortemente falloso», culminato con una «esultanza provocatoria» che avrebbe contribuito ad accendere la tensione tra il pubblico.

Nel comunicato viene inoltre ridimensionata l’ipotesi di una possibile invasione di campo: secondo il club di casa, la presenza dei dirigenti sugli spalti avrebbe evitato qualsiasi degenerazione, mantenendo la situazione sotto controllo nonostante le provocazioni.

Sull’episodio che ha portato all’uscita anticipata della Palmese, il Soriano evidenzia come «al momento dell’abbandono c’erano tutte le condizioni per terminare la partita», osservando anche che la decisione sarebbe arrivata subito dopo il terzo gol dei padroni di casa.

Il club vibonese fa poi riferimento a un contatto tra giocatori avvenuto dopo la rete decisiva, spiegando che l’arbitro ha espulso entrambi i calciatori coinvolti, segno – secondo la società – che non vi sarebbe stato «un aggredito e un aggressore», ma due protagonisti che «avrebbero potuto evitare quanto accaduto».

Nel finale della nota, il Soriano esprime rammarico per la polemica nata attorno alla partita, definita «inutile e sterile», e respinge la ricostruzione di un clima di forte pericolo. «Descrivere quasi uno scenario da guerra è ingeneroso, inopportuno e inelegante», si legge nel comunicato.

La società conclude ribadendo che gli episodi sarebbero rimasti confinati al campo tra i calciatori, ricordando anche i rapporti storicamente cordiali tra i due club e manifestando «profonda ammirazione per la storia della Palmese».