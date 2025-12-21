Continua la favola della squadra di Malucchi che chiude il girone d’andata al primo posto con 37 punti. In seconda posizione tiene il passo il Praiatortora che liquida 7-2 la Palmese. In coda importante successo della Rossanese a Rosarno
Il Trebisacce è campione d’inverno: la squadra di Serafino Malucchi conquista il simbolico titolo chiudendo al primo posto il girone d’andata del campionato di Eccellenza calabrese. Il verdetto al termine della quindicesima giornata che ha visto i giallorossi vincere per 1-0 in casa del Castrovillari.
Di seguito i risultati finali, la classifica finale e il prossimo turno in programma domenica 11 gennaio.
I risultati
Bocale-Gioiese 0-1
Castrovillari-Trebisacce 0-1
Cittanova-Paolana 0-2
DB Rossoblù Luzzi-Soriano 1-0
Dgs Praiatortora-Palmese 7-2
Reggioravagnese-Brancaleone 0-1
Stilomonasterace-Isola CR 2-0
Virtus Rosarno-Rossanese 0-1
La classifica
Trebisacce 37
Dgs Praiatortora 35
Stilomonasterace 28
Viirtus Rosarno 25
DB Rossoblù Luzzi 23
Brancaleone 23
Reggioravagnese 23
Isola CR 22
Bocale 22
Paolana 21
Soriano Fabrizia 19
Palmese 18
Rossanese 17
Gioiese (-2) 7
Cittanova 3
Castrovillari (-10) -1
Prossimo turno
Bocale-Trebisacce
Brancaleone-Rossanese
Cittanova-Isola CR
Db Rossoblù Luzzi-Palmese
Dgs Praiatortora-Gioiese
Reggioravagnese-Castrovillari
Stilomonasterace-Soriano Fabrizia
Virtus Rosarno-Paolana