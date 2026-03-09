Era lo scontro più importante del ventiquattresimo turno del campionato di Eccellenza, nonché altamente indicativo per il destino play off. Allo stadio Tarsitano di Paola si affrontavano Paolana e Trebisacce, con questi ultimi che non fanno sconti a nessuno e continuano la loro cavalcata. La formazione di mister Malucchi espugna il campo della compagine tirrenica vincendo 0-1 grazie alla decisiva rete di Leonori J. che scaccia a meno dodici proprio la Paolana e tiene lo Stilomonasterace, attualmente terzo, a meno nove lunghezze con la possibilità di aumentare il divario e cancellare clamorosamente i play off.

Un delfino pimpante

I delfini giallorossi continua a nuotare egregiamente in mare aperto, domando anche il mare di Paola. Ecco le parole del tecnico Malucchi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, al termine della sfida: «Una partita tiratissima ma abbiamo offerto un'importante prestazione anche stavolta, perché la squadra ha ripreso quella mentalità e quell'idea che, nel mese di gennaio, si era un po' appannata. Adesso ha ripreso autostima e concentrazione e guardiamo gara dopo gara. Contro la Paolana è arrivato un successo importante innanzitutto perché avvenuto contro una delle formazioni più in forma del campionato e lo ha dimostrato. Tre punti che confermano la nostra grande stagione».
Come detto, nove punti di distacco sullo Stilomonasterace attualmente terzo e che, in caso di ulteriore distacco, il Trebisacce potrebbe anche evitare i playoff e qualificarsi direttamente allo spareggio interregionale. Malucchi però predilige la cautela: «Diciamo che è ancora un calcolo prematuro. Non guardiamo allo Stilomonasterace ma solo in casa nostra, i calcoli inizieremo a farli solo a due o tre giornate dalla fine».