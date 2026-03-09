I giallorossi espugnano lo stadio Tarsitano, casa della Paolana e blindano la seconda posizione: «Affrontavamo una delle squadre più in forma del campionato e ne abbiamo avuto la prova»

Era lo scontro più importante del ventiquattresimo turno del campionato di Eccellenza, nonché altamente indicativo per il destino play off. Allo stadio Tarsitano di Paola si affrontavano Paolana e Trebisacce, con questi ultimi che non fanno sconti a nessuno e continuano la loro cavalcata. La formazione di mister Malucchi espugna il campo della compagine tirrenica vincendo 0-1 grazie alla decisiva rete di Leonori J. che scaccia a meno dodici proprio la Paolana e tiene lo Stilomonasterace, attualmente terzo, a meno nove lunghezze con la possibilità di aumentare il divario e cancellare clamorosamente i play off.

Un delfino pimpante

I delfini giallorossi continua a nuotare egregiamente in mare aperto, domando anche il mare di Paola. Ecco le parole del tecnico Malucchi, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, al termine della sfida: «Una partita tiratissima ma abbiamo offerto un'importante prestazione anche stavolta, perché la squadra ha ripreso quella mentalità e quell'idea che, nel mese di gennaio, si era un po' appannata. Adesso ha ripreso autostima e concentrazione e guardiamo gara dopo gara. Contro la Paolana è arrivato un successo importante innanzitutto perché avvenuto contro una delle formazioni più in forma del campionato e lo ha dimostrato. Tre punti che confermano la nostra grande stagione».

Come detto, nove punti di distacco sullo Stilomonasterace attualmente terzo e che, in caso di ulteriore distacco, il Trebisacce potrebbe anche evitare i playoff e qualificarsi direttamente allo spareggio interregionale. Malucchi però predilige la cautela: «Diciamo che è ancora un calcolo prematuro. Non guardiamo allo Stilomonasterace ma solo in casa nostra, i calcoli inizieremo a farli solo a due o tre giornate dalla fine».