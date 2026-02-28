All'orizzonte c'è la ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza e, a otto giornate dalla fine, tutto è ancora possibile. Ecco allora il programma.

Le prime due

Il destino saldamente nelle proprie mani per la capolista Praiatortora che viaggia a gonfie vele e a punteggio pieno nel girone di ritorno. E questa domenica l'impegno sembra dal momento che verrà a fare visita un Cittanova ormai rassegnato al proprio destino. Distaccato di otto punti il Trebisacce che ospita la Rossanese, in quello che è un attesissimo derby, di conseguenza da tripla.

Le altre

Infuocato il duello per il terzo posto dal momento che Stilomonasterace e Paolana sono a pari punti. La compagine di mister Papaleo non avrà un impegno facile, dal momento che farà visita a una DB Rossoblù Luzzi ferita e che vuole risalire la china. La compagine tirrenica, invece, solcherà il campo di una Gioiese con l'acqua alla gola e che rischia grosso la retrocessione diretta.

Cercherà di tornare alla vittoria la Reggiorvagnese dopo il pari interno, anche se non sarà facile sul campo del Soriano Fabrizia. Una sorta di scontro diretto per il sesto posto il match tra Bocale e Virtus Rosarno, separate da un solo punto. Una sola vittoria nelle ultime quattro per il Brancaleone che cerca continuità in casa di un insidioso Castrovillari. Chiude il programma Palmese-Isola CR, sfida tra due scontente.

Le partite

Bocale-Virtus Rosarno

Castrovillari-Brancaleone

DBR Luzzi-Stilomonasterace

Praiatortora-Cittanova

Gioiese-Paolana

Palmese-Isola CR

Soriano Fabrizia-Reggioravagnese

Trebisacce-Rossanese