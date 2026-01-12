La compagine della Piana perde per 3-0, salvezza che rimane complicata ma non ancora impossibile: «Il gruppo ha capito quale è il compito da qui a fine campionato»
Coincide con una battuta d'arresto l'esordio al 2026 per la Gioiese che esce sconfitta dalla casa del Praiatortora che da inizio anno sta primeggiando nel campionato di Eccellenza. I ragazzi di mister Mesiti cedono per 3-0 a causa della doppietta di Maitini e del rigore trasformato da Petrone. Una rincorsa alla salvezza che rimane altamente complicata ma non impossibile.
Le parole di Mesiti
Nel post gara si è espresso il tecnico Girolamo Mesiti: «Diciamo che la partita l'abbiamo effettivamente persa a fine primo tempo, quando cioè abbiamo subito il raddoppio perché fino al ventesimo eravamo in partita, a prescindere dell'infortunio sul primo gol. La squadra però sta rispondendo bene e ha tenuto il campo contro un avversario di cui non sto a elencarne le indubbie qualità. Come detto, sul loro raddoppio siamo andati in difficoltà e, durante l'intervallo, ho dovuto effettuare un doppio cambio rivoluzionando modulo e idee. A parte questo, la squadra comincia ad avere le idee più chiare riguardo al compito che ci spetta da qui a fine campionato. Siamo in crescita, ma il tempo stringe».