Torna a sorridere in campionato la Palmese che, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza, batte 2-1 lo Stilomonasterace che era ed è una delle squadre più ostiche della categoria e che non perdeva da dieci giornate. Partita sbloccata da Monti mentre, nella ripresa, raddoppia Monteleone. Alla mezz'ora Dorato dimezza lo svantaggio ma non basta.

Parla Dal Torrione

Al termine dei novanta minuti si è espresso il tecnico neroverde, Mario Dal Torrione, su tre punti che sono fondamentali nel percorso salvezza: «Affrontavamo lo Stilomonasterace che è la terza forza del campionato, inoltre era importante muovere la classifica e avere maggiore autostima. Credo che abbiamo saputo attendere nella prima parte della gara, per poi uscire e sfruttare le occasione avute. Nella ripresa abbiamo sprecato tantissimo e, nella fase finale, abbiamo avuto il batticuore a causa del loro gol».

Miglioramenti costanti

Insomma, una Palmese sempre più concreta e ordinata, merito anche dello stesso Dal Torrione che sta iniziando a imporre la sua impronta: «Devo comunque ringraziare i ragazzi per l'impegno che stanno mettendo. Da quando sono arrivato, anche la parte atletica è migliorata, ovviamente sono cambiati i metodi di allenamento e c'è stata una sorta di rivoluzione dal punto di vista tattico, ma posso dire che questa non è ancora la squadra che voglio io. In settimana arriverà un attaccante che possa darci delle alternative nel reparto offensivo».