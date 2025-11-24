Gioiese-Palmese è sempre stato uno dei derby, nel panorama dilettantistico, più atteso e sentito. Anche stavolta non è stata fatta eccezione e, il programma dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, prevedeva proprio lo scontro della Piana. Un derby che si tinge di neroverde dal momento che la formazione di mister Saso Bracco si impone con un perentorio 1-4 griffato dalla doppietta di Lavecchia e dalle reti di Le Piane e Rajchenberg. Tre punti che permettono alla compagine palmisana di lasciarsi indietro la zona rossa.

Le parole di Bracco

Successo importante dunque, come testimoniato dallo stesso Bracco anche se non è proprio soddisfatto della prestazione: «Voglio innanzitutto ribadire che mi dispiace che un derby così sentito, e tra i più antichi della Calabria, si debba giocare senza pubblico, perché lo spettacolo viene prima dagli spalti e poi dal campo. Spero che le amministrazioni comunali si muovano per risolvere questa situazione».

Sulla gara: «Salvo solo il risultato perché la Gioiese ha fatto una grande partita, dettando legge dal primo minuto fino al nostro 1-3. Non mi resta che fare i complimenti alla compagine viola, piena zeppa di Under in campo, a mister Ficarra che li sta formando e al tecnico Mesiti arrivato da poco a guidare la prima squadra. Queste sono le gare più difficili perché sono sempre derby e dunque imprevedibili. Alla fine erano importanti i tre punti».