Un derby è sempre un derby, a prescindere dalla classifica e dalle ambizioni poiché in campo si azzera tutto. Quello della Piana tra Palmese e Gioiese, inoltre, è sempre stato particolarmente sentito tra le due piazze e lo stesso è stato domenica in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza. A sorridere alla fine sono i neroverdi che piegano la resistenza viola grazie alla decisiva rete a freddo di Rajchenberg, nei primi sette minuti di gioco. Palmese che ritrova il successo dopo sei turni di astinenza.

Le parole di Dal Torrione

Tre punti che proiettano la Palmese verso un finale di stagione tutto sommato tranquillo. Ecco innanzitutto l'analisi della gara di mister Mario Dal Torrione, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Ovviamente è stata una gara agonisticamente combattuta soprattutto a centrocampo. La nostra unica lacuna è stata quella di non chiuderla quando ce ne stava l'occasione e di lasciare, di conseguenza, la Gioiese in partita fino al triplice fischio. C'è anche da dire che, in alcuni casi, sono stati bravi loro a non permetterci di realizzare il raddoppio, soprattutto con il portiere Sciarrino che è stato bravo in più di un'occasione, come quella avuta da Rajchenberg. La parte finale di partita l'abbiamo vissuta senza particolari apprensioni e, per quasi tutto l'arco dei novanta minuti, il nostro portiere è stato inoperoso».

Ora la sosta di Pasqua e poi le ultime quattro gare con una Palmese già ampiamente salva: «L'obiettivo - continua Dal Torrione - è certamente quello di finire il campionato con dignità e senza fare brutte figure. C'è inoltre da dire che non vincevamo dalla gara di Brancaleone avvenuta più di un mese fa e questo è già un passo avanti».