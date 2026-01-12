La prima del 2026 del campionato di Eccellenza, valida per la prima di ritorno, presentava una Palmese profondamente diversa da quella vista all'andata sia per quel che riguarda l'organico che in panchina. La compagine del nuovo tecnico Dal Torrione, infatti, inaugura il nuovo anno solare complessivamente bene dal momento che impone il pari in casa della DB Rossoblù Luzzi, fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti, e torna a far punti dopo le due brutte sconfitte di fine 2025 contro Bocale e Praiatortora. Di 1-1 il risultato finale con i padroni di casa che scappano con Gualtieri ma vengono poi ripresi da Monteleone nel secondo tempo.

Parla Dal Torrione

Ecco le parole dello stesso Dal Torrione, al termine dei novanta minuti: «Una prova positiva, tenendo conto che erano due squadre che si affrontavano con umori diversi. La DB Rossoblù Luzzi infatti veniva dalla vittoria della Coppa Italia Dilettanti mentre noi dagli ultimi due shock calcistici contro Bocale e Praiatortora e dunque era importante reagire innanzitutto dal punto di vista psicologico. Nei primi minuti forse abbiamo avuto un po' di timore reverenziale, poi però abbiamo iniziato a costruire da dietro e creato delle situazioni che ci hanno portato infine al meritato pareggio».

Una Palmese cambiata dopo la sosta invernale dunque: «Quando sono arrivato - ha affermato il tecnico - ho trovato una squadra sulle ginocchia dal punto di vista psicologico che si è poi ripercosso dal punto di vista fisico. Ho cercato di lavorare più sull'aspetto mentale, ma non ho la bacchetta magica in così poco tempo e questo che abbiamo maturato a Luzzi è un risultato positivo che ci infonde autostima».