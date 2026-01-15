Anno nuovo e vita nuova, un vecchio detto che non perde mai di valore ed è pienamente d'attualità in casa Reggioravagnese, dal momento che la squadra amaranto si mette alle spalle la fine del 2025 caratterizzata da tre sconfitte consecutive, e si affaccia al 2026 con entusiasmo e fame. Nella prima giornata di ritorno del campionato, di Eccellenza, infatti, la compagine di mister Candido schianta il Castrovillari con un secco 4-0.

Parla Simigliani

Protagonista assoluto della sfida è stato Luis Simigliani, autore di una tripletta che non solo rilancia la squadra in piena zona play off, ma si rilancia anche lui stesso nella classifica marcatori arrivando a quota nove centri in 16 presenze e 1420 minuti giocati (la media di un gol ogni partita e mezza).

Lo stesso attaccante, ai microfoni di LaC News24, riassume l'ultimo periodo partendo proprio dal successo di domenica: «Diciamo che è stata senz'altro una buona prestazione non solo per me, ma per tutta la squadra. Abbiamo affrontato una squadra che, nonostante le sconfitte dell'ultimo periodo, aveva dimostrato cose positive e inoltre aveva tenuto testa alla capolista Trebisacce. Noi però siamo scesi in campo decisi a riprendere la nostra corsa e risalire la china».

Gol ritrovato

Tripletta e pallone portato a casa dunque per l'attaccante venezuelano ventiseienne: «Sono contento anche per la mia prova, perché sono tornato a fare gol ed era una cosa molto importante. Noi ci alleniamo con molta intensità e, probabilmente, nelle ultime partite ci è mancata un po' di fortuna. A Trebisacce abbiamo perso 3-2 e, dopo averla rivista due volte, possiamo dire che il pari era più giusto. A Brancaleone invece abbiamo perso 1-0 dopo aver sprecato diverse occasioni, mentre loro nell'unica occasione avuta sono andati a segno. Ci siamo comunque messi alle spalle il periodo sfortunato e adesso vogliamo mantenerci nelle zone alte, perché sappiamo di essere un squadra forte. Peccato per qualche punto perso nel girone di andata».

Obiettivi realizzativi

Vincere aiuta a vincere, ma anche segnare aiuta a segnare e ora che il venezuelano si è sbloccato vuole proseguire su questa via, anche se non si pone obiettivi: «Lo scorso anno ero a Bianco, nel campionato di Promozione B, ed è stato un anno perfetto dal punto di vista individuale e realizzativo. Quest'anno devo dire che non sto facendo male, ma un attaccante vuole sempre fare di più. Diciamo che non mi sono messo una cifra in testa, anche se molti attaccanti lo fanno. Mi aspettavo di arrivare al girone di ritorno con qualche gol in più, ma non voglio dire la cifra per scaramanzia».

In rosa, oltre a lui, c'è anche il fratello Giancarlo Simigliani, solamente diciotto anni ma che ha già dato prova del talento e delle qualità che possiede. E allora chi è più forte tra i due? Da buon fratello maggiore, Luis ha la risposta: «Io sono più grande, ma lui è più forte perché potrà acquisire l'esperienza che gli serve per migliorare. Secondo me è più forte lui».