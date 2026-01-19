La compagine amaranto reduce dallo 0-0 in casa della Rossanese: «Sono contento della prestazione dei ragazzi e della determinazione che hanno messo in campo»
La lunga trasferta di Rossano porta in dote un punto alla Reggioravagnese, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza. Finisce infatti 0-0 lo scontro contro la Rossanese che tiene pienamente al centro della lotta play off la compagine amaranto, ma la estromette al momento dalle prime cinque posizioni.
Parla Candido
Sul pari si è espresso il tecnico Pietro Candio, ai microfoni di Lac News24: «Diciamo che è stata una bella partita e abbiamo ribattuto colpo su colpo, creando anche parecchie occasioni per fare gol. In ogni caso sono contento della prestazione dei ragazzi e della determinazione e qualità che hanno messo in campo. Dopo questa partita, posso inoltre dire che la Rossanese non merita la classifica che ha».
Reggioravagnese fuori dalla griglia play off, ma è anche vero che il terzo posto è a soli due punti, così come a due lunghezze è anche il decimo posto: «Vero, la classifica è molto corta poiché ogni settimana ci sono dei capovolgimenti. Inoltre il girone di ritorno è sempre più complicato poiché tutte le squadre si rafforzano per raggiungere i rispettivi obiettivi. Noi vogliamo continuare a fare bene e tallonare le prime posizioni».