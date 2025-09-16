Inizia con una vittoria da brivido la stagione della Rossanese in Eccellenza. La squadra bizantina – che è nella cerchia delle favorire al salto di categoria – ha superato per 2-1 il Brancaleone grazie a un gol spettacolare su punizione di Mattia Barbieri al 97’ minuto, facendo esplodere di gioia il pubblico dello “Stefano Rizzo”. Un successo già importante ma sudato, arrivato anche dopo un momento di tensione al 33’ del secondo tempo, quando Fioretti ha fallito un calcio di rigore, neutralizzato dall’ottimo portiere ospite De Luca.

Ai microfoni di LaC News24, l’allenatore Luca Aloisi ha commentato così la gara: «L’esordio l’avevo già detto che era uno dei più difficili, perché l’esordio è sempre l’esordio. Ci troviamo di fronte a squadre nuove, che devono ancora rodare i giocatori e che arrivano con grande intensità. In più, per loro iniziare fuori casa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, per così dire, non comporta nulla da perdere: allora devi fare la partita della vita e, se serve, un po’ di spregiudicatezza va concessa».

Il tecnico rossoblù ha poi aggiunto: «Sapevamo che il Brancaleone sarebbe stato un avversario spregiudicato, capace di darci filo da torcere. Sicuramente, con il gol al 97’, sembra un’altra partita, visto che eravamo sull’1-1, ma dobbiamo ricordare che abbiamo creato 6-7 occasioni importanti e fallito anche un calcio di rigore: il pareggio non lo meritavamo».

Secondo Aloisi, la rete di Barbieri è stata «la ciliegina sulla torta: a parte la punizione straordinaria, è stata soprattutto la reazione della squadra negli ultimi 20 minuti a fare la differenza, piegando l’avversario e portando a casa la vittoria». Una vittoria che, a detta del tecnico, «consolida il gruppo. Ci sono stati alcuni errori da rivedere, ma rimane un successo importante, soprattutto considerando le aspettative generate dal mercato fatto».

Sull’etichetta di favorita alla vittoria finale, Aloisi ha dichiarato: «Ce la teniamo questa etichetta, ma con profilo basso e senza troppi proclami. Dobbiamo provvedere solo a lavorare, poi sempre il campo, come ogni anno. Negli ultimi anni vediamo sempre delle sorprese, quindi sarà il campo a dare la risposta».

Infine, un pensiero anche per il pubblico rossanese: «Domenica è stato ancora una volta eccellente – dice Aloisi –, ha capito il momento della squadra. La partita è durata oltre 100 minuti, e non ha smesso un attimo di incitare i giocatori. Il pubblico, quindi, è stato straordinario».