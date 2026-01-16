Settimana di mercato quella del campionato di Eccellenza che domenica scorsa ha iniziato il suo girone di ritorno. Le notizie più rilevanti arrivano da Rossano, ma ecco quanto accaduto tra indiscrezioni e trattative.

Rossanese, arriva Le Piane

Una situazione di classifica da risollevare e un girone di ritorno che deve essere un nuovo inizio per la Rossanese. La compagine rossoblù è ancora impelagata nelle zone basse di Eccellenza e, dopo l'importante cessione di Simone Fioretti, necessitava di un sostituto per l'attacco. Alla fine – come anticipato – la trattativa è decollata e Gigi Le Piane è un nuovo giocatore rossoblù. L'ex centravanti della Palmese approda dunque alla corte di mister Aloisi per dare una mano e risollevare le sorti dei bizantini. Battuta la concorrenza della Virtus Rosarno che lo aveva cercato.

La scelta non si discute perché il profilo in questione è una certezza del calcio dilettantistico regionale, e lo ha dimostrato anche nella prima metà di questa stagione: giocatore che ha segnato a più squadre diverse (nove) insieme a Cruz; secondo migliore bomber casalingo (sette centri); secondo miglior marcatore nel primo tempo (sei gol). Questi i numeri dei quali ha beneficiato la Palmese nel girone di andata, per un totale di 22 reti in 29 presenze nell'ultimo anno e mezzo. Insomma, se Fioretti era difficile da rimpiazzare, con l'arrivo di Le Piane la Rossanese non ha nulla di cui lamentarsi.

Spagnolo, gioiellino della Virtus Rosarno

Come ormai noto, la Virtus Rosarno sta rivedendo le proprie aspettative in questa stagione per poter poi preparare al meglio il prossimo futuro. La compagine amaranto, radicalmente cambiate rispetto al girone di andata, si è vista molto attiva sul mercato tra addii e nuovi arrivi. Non mancano inoltre gli interessamenti per i profili, tutti di spessore, del vivaio rosarnese. Tra questi c'è il giovane Domenico Spagnolo, attaccante classe 2007 dalle innate qualità che lo stanno facendo emergere nella cantera della Virtus Rosarno. Il diciottenne è sicuramente uno dei talenti più puri e cristallini e, di conseguenza, occhi e orecchi si sono affacciati all'ombra dello stadio Giovanni Paolo II. Sul ragazzo, infatti, ci sarebbe l'interessamento di una squadra svizzera attualmente militante nella Promotion League, equivalente della nostra Serie C italiana. Per ora solo interessamento e non è detto che l'ipotesi possa prendere corpo, forse per la lontananza. Ciò però non toglie il fatto che per il giovane centravanti potrebbe essere un importante trampolino di lancio.