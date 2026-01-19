Una vittoria che mancava da ben cinque giornate e che finalmente è arrivata, seppur in extremis, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza. L'Isola Capo Rizzuto infatti ritorna a sorridere dopo aver piegato la resistenza della Virtus Rosarno grazie a un gol di Ranieri, ma solo a cinque minuti dal termine.

Parla Gregorace

Una gara però dove i giallorossi hanno più volte sfiorato il vantaggio, come afferma il tecnico Saverio Gregorace ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo avuto diverse occasioni con Lettieri e sbagliato qualche gol, poi abbiamo trovato la rete nel finale grazie a Ranieri. Fin dalle battute iniziali la partita si era messa a nostro favore, ma la Virtus Rosarno è una squadra ben organizzata e ben messa in campo e che come noi ha cambiato tanto. Di conseguenza per noi allenatori non è semplice trovare subito la quadra giusta».

E ancora: «Mi tengo stretti questi tre punti visti anche i fattori sfortunati delle passate partite. In questo momento dobbiamo fare di necessità virtù e raggiungere il prima possibile punti salvezza per poter lavorare sereni».