Certezze su certezze per lo Stilomonasterace che torna illeso anche dal campo della Reggioravagnese, in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza. Sei punti nelle ultime due trasferte consecutive su campi pesanti, ma questo era molto indicativo per la corsa playoff. A decidere la sfida, nel finale, una rete di Waller.

Una corsa che continua

Corre forte dunque la compagine di mister Papaleo che non ha potuto guidare la sua squadra dalla panchina, a causa della squalifica, ma lo ha ugualmente fatto da fuori. Ecco le sue parole ai microfoni di LaC News24: «Era una partita difficile e lo sapevamo, ma i ragazzi l'hanno interpretata in maniera eccezionale. Tengo inoltre a dire che è stata una delle migliori prestazioni della stagione, nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni a rete così come loro che hanno avuto un paio di opportunità. Nella ripresa poi è stato un monologo dello Stilomonasterace quindi direi vittoria meritata».

terzo posto ma ancora nulla è scritto: «Ancora mancano sei partite e dopo il match contro il Cittanova avremo una trasferta insidiosa, in casa della Virtus Rosarno. Attualmente il Trebisacce ci passa nove punti e dobbiamo cercare di rientrare nella distanza dei dieci punti e centrare così questi benedetti playoff soprattutto per gratificare il percorso fatto, perché ai ragazzi non posso rimproverare nulla».