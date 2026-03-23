Lo Stilomonasterace supera l'ostacolo Virtus Rosarno, in occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, e infila la sua quarta vittoria consecutiva (terza di fila sena subire reti). Succede tutto nella ripresa con Dorato che la sblocca e Waller che la chiude. La formazione di mister Giuseppe Papaleo rimane saldamente al terzo posto e a nove lunghezze di distanza dal Trebisacce, gap da non oltrepassare per non veder sfumare i playoff.

Parla Papaleo

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24, si è espresso proprio mister Papaleo: «Innanzitutto è stata una partita abbastanza maschia dove abbiamo conquistato con ampio merito la vittoria. Già nella prima frazione abbiamo avuto 4-5 palle gol che ci avrebbero concesso di chiuderla prima, poi però nel secondo tempo abbiamo concretizzato».

Come detto, la distanza dal Trebisacce rimane di nove punti e, se superasse le dieci lunghezze, sfumerebbe il playoff: «Senz'altro tre punti pesantissimi - continua - ma è pur vero che il Trebisacce continua a vincere e noi siamo costretti a rincorrere. Dobbiamo cercare di mantenere il gap playoff e non oltrepassare questo stacco di nove punti in classifica». Per lo Stilomonastderace, dopo la sosta di Pasqua, l'impegno interno contro il Brancaleone.