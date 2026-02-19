La voglia di continuare a stupire e la perseveranza di alimentare un traguardo ambizioso e che sembrava una chimera a inizio stagione. Il campionato di Eccellenza incorona la neopromossa Stilomonasterace che, dopo ventuno giornate, si trova al terzo posto a quota 39 punti. Un percorso figlio di un calcio solido ma allo stesso tempo innovativo, portato avanti dall'esordiente mister Giuseppe Papaleo.

Parla Dorato

La squadra poi sta facendo la sua parte e tra i nomi che stanno trainando il carro c'è anche quello di Santiago Dorato. L'attaccante sta dando un contributo importante, come dimostra la doppia cifra attualmente in campionato. Proprio lui, ai microfoni di LaC News24, racconta questo percorso che sa tanto di favola: «A inizio stagione si era costruita una squadra per raggiungere una salvezza tranquilla, adesso però siamo terzi e stiamo offrendo un bel calcio domenica dopo domenica. Inoltre il mister sta facendo un ottimo lavoro lavorando e questo è molto importante».

All'orizzonte c'è la sfida interna contro la capolista e lanciatissima Praiatortora: «Sarà certamente uno scontro diretto - continua l'attaccante - contro la prima della classe, peraltro una bella squadra e anche molto fisica. Già nella gara di andata, affrontandola, mi è piaciuta tanto. Noi però dobbiamo continuare su questa scia, anche se di fronte avremo la capolista».

L'andamento stagionale

Un andamento meritato e testimoniato anche dai numeri, con lo Stilomonasterace che attualmente vanta la miglior difesa con sole undici reti subite: «Questo è sicuramente uno dei punti di forza del gruppo che ci permette di stare nei primi posti, ma è anche vero che segniamo tanti gol e abbiamo elementi importanti nel reparto offensivo poiché, oltre me, ci sono figure come Bubacar o Waller».

E sicuramente il supporto di Dorato ha un peso specifico imponente sulla bilancia del club: «Al momento sono contento del mio andamento stagionale, soprattutto se consideriamo i dieci gol e i cinque assist su sedici partite disputate. Inoltre c'è anche da dire che da molto tempo non disputavo il campionato di Eccellenza, poiché da undici anni giocavo in Serie D. Sono molto motivato». Adesso non resta che aspettare il big match attesissimo contro il Praiatortora.