Non è proprio un momento positivo per l'Isola Capo Rizzuto, reduce da quattro sconfitte consecutive nel campionato di Eccellenza, l'ultima nel ventunesimo turno davanti ai propri tifosi, contro la Reggioravagnese per 0-1 (ma con i giallorossi vicinissimi al pareggio con il pallone strappato via proprio sulla linea di porta). Insomma, i play out al momento non sembrano un allarme da tenere d'occhio ma la classifica non sorride.

Parla Lettieri

A cercare di spiegare il momento dei giallorossi è stato Luigi Lettieri, tra gli uomini chiave di mister Gregorace come testimoniano le venti presenze sulle ventuno complessive in campionato e gli attuali 1573 minuti giocati che lo rendono il quarto giocatore più utilizzato della rosa. Ecco le parole del giocatore, ai microfoni di LaC News24: «È un momento difficile, non lo nascondiamo. Quattro sconfitte consecutive fanno male, ma nello spogliatoio sappiamo che i valori della squadra non sono questi. Probabilmente abbiamo perso un po’ di fiducia e di compattezza e nel calcio basta poco per pagare ogni episodio. Da capitano posso dire che il gruppo è unito e ha voglia di reagire, lavoreremo in settimana per ritrovare serenità e tornare a fare punti già dalla prossima partita».

Ricompattarsi e ripartire

Una squadra inoltre martoriata dal mercato invernale e dagli infortuni, rendendo ancora più difficile la gestione: «Sicuramente non è semplice. Il mercato invernale e gli infortuni hanno inciso, perché quando perdi giocatori importanti devi ritrovare nuovi equilibri in poco tempo. Però nel calcio non bisogna cercare alibi. Abbiamo un gruppo valido e chi è sceso in campo ha sempre dato tutto. Le difficoltà fanno parte della stagione, sta a noi compattarci ancora di più e trasformare questo momento in uno stimolo per dimostrare il nostro valore».

Non bisogna inoltre dimenticare che la squadra giallorossa, prima di essere rivoluzionata nella finestra invernale, stava dimostrando di poter competere per le prime cinque posizioni: «Lo avevamo dimostrato sul campo - ha continuato il capitano - e quel valore non è sparito. Il campionato è lungo e ci sono momenti in cui le cose girano meno bene, tra infortuni, cambiamenti e risultati negativi. Fa parte della stagione. Noi però sappiamo quello che possiamo dare e dove vogliamo arrivare. L’obiettivo resta quello di tornare a fare punti e dimostrare, partita dopo partita, che questa squadra non merita di stare in questa posizione di classifica».

I numeri

Le parole di Lettieri, inoltre, sono anche confermate dai numeri dei giallorossi a partire dalla prolificità in trasferta con ben diciassette gol fatti, contro i soli nove fatti davanti al loro pubblico: «È un dato curioso, ma nel calcio può succedere. In trasferta forse giochiamo con più libertà mentale, mentre in casa sentiamo di più la responsabilità del risultato. Dobbiamo essere bravi a trasformare quella pressione in uno stimolo positivo, perché il nostro campo deve tornare a essere un punto di forza».

Altro dato è quello che riconosce l'Isola CR come la seconda squadra più prolifica in zona Cesarini (ultimi dieci minuti) con otto centri, meglio ha fatto solo la capolista: «È un dato che certamente ci fa piacere - conclude Lettieri - e che dimostra il carattere del gruppo, la squadra non molla mai e lotta fino all’ultimo minuto, anche quando le partite sembrano compromesse. Questo è un segnale positivo perché vuol dire che c’è determinazione e spirito di squadra. Detto questo, dobbiamo lavorare per essere più concreti e incisivi anche nei momenti iniziali e centrali delle partite, così da non doverci affidare sempre ai minuti finali per cercare il risultato».