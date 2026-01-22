I rossoneri ricevono anche una un'ammenda. Inibiti per 3 mesi gli ex presidenti Vena e Volpentesta per i mancati pagamenti ai calciatori Izco e Candilio dopo il lodo A.I.C.
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ancora nuvole nere sul cielo dell'ASD Castrovillari Calcio. La Procura Federale ha reso noto l’accordo raggiunto tra le parti in merito al procedimento n. 234, che vede coinvolti i vertici del club e la società stessa per violazioni del Codice di Giustizia Sportiva.
Il provvedimento nasce dal mancato rispetto dei termini per il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. in favore di due ex tesserati. Nello specifico, la giustizia sportiva ha contestato Andrea Vena (già Presidente) per la mancata corresponsione delle somme dovute al calciatore Rodrigo Ariel Izco, e Valentina Volpentesta (già Presidente) per mancato pagamento nei confronti del calciatore Giuseppe Candilio.
In entrambi i casi, la società non ha provveduto al saldo entro i 30 giorni previsti dalla comunicazione dei rispettivi lodi arbitrali, violando l'Art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva e le Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.). Il provvedimento è stato reso noto attraversoC omunicato ufficiale n. 297/AA della FIGC del 13 gennaio e riportano dal Cr Calabria nel proprio Comunicato n°113 del 20 gennaio 2026 del CR Calabria. A seguito dell'accordo di patteggiamento (ex art. 126 CGS) e con il consenso della Procura Federale, sono state ufficializzati 3 mesi di inibizione per Andrea Vena e Valentina Volpentesta, una ammenda di 350,00 euro e 2 punti di penalizzazione che dovranno essere scontati nel campionato in corso stagione 2025/2026, complicando ulteriormente il cammino sportivo della compagine rossonera, chiamata ora a una prova d'orgoglio sul campo per recuperare il terreno perduto a causa delle vicende extra-calcistiche. Un cammino stagionale marchiato dalle penalità (in totale 12) che pregiudicano la corsa per difendere la categoria.
La responsabilità diretta del club, sancita dall'art. 6 del CGS, trasforma una disputa amministrativa in un handicap concreto per la squadra. Con i vertici inibiti e una classifica che ora segna un "meno tre", l'ambiente è chiamato a compattarsi per superare questo delicato momento societario.