L'archivio della sesta giornata di Eccellenza ha incoronato il Praiatortora come capolista solitaria ma, a due punti di distanza, rimangono col fiato sul collo Paolana e Reggioravagnese. Anche stavolta tanta intensità e sorprese, con diversi protagonisti dai campi. Ecco allora stilata la sesta top 11 stagionale da parte della redazione sportiva di LaC News24, che vede in panchina Serafino Malucchi. Proprio quello del Trebisacce è l'allenatore della settimana dopo aver schiantato a domicilio la Virtus Rosarno, squadra costruita per vincere, con un secco 0-3.

La difesa

Consueto 3-4-3 che vede indossare i guantoni Pavel Patitucci. Proprio il portiere del Trebisacce non solo si porta un clea sheet che vale tantissimo, ma è anche protagonista di almeno due interventi che tengono la partita in equilibrio, indirizzando così l'inerzia giallorossa. Difesa a tre composta innanzitutto da un ottimo Napoli, difensore della Gioiese, che ha fornito una prestazione attenta e senza alcuna sbavatura nel pari esterno in casa dell’ostico Brancaleone. Gli altri due posti sono occupati da due difensori goleador che regalano tre punti pesanti alle rispettive squadre. Innanzitutto il giovanissimo Lupacchio è il man of the match del Praiatortora nella vittoria in casa della DBR Luzzi che vale la vetta solitaria. Di rilevante spessore invece la prova di Lotitto, a prescindere dalla rete che vale la vittoria per il Bocale.

Il centrocampo

Interessante anche il centrocampo guidato, innanzitutto, da una pedina di grande esperienza come Cosimo Cosenza, autore del momentaneo vantaggio della Rossanese nell'1-1 finale contro la Palmese. Vale anche l'1-1 ma il peso è diverso quello di Tetteh per l'isola CR. Il giocatore regala un pareggio insperato, a tempo scaduto, in casa della Reggioravagnese. Altro gol che vale l'1-1 finale è quello siglato da Muratore, una delle poche luci di questo Cittanova, che si rivela sempre più leader giallorosso. Il quartetto si chiude con l'esterno offensivo Stefano che, nel pomeriggio del Tarsitano, fa ridere la Paolana con il gol decisivo contro il Soriano-Fabrizia.

L’attacco

Si arriva così all'attacco composto innanzitutto da Gigi Le Piane, ancora una volt ago della bilancia della Palmese e autore del gol del pareggio in quel di Rossano. Decisivo anche Luis Simigliani per la Reggioravagnese, autore del rigore per il momentaneo 1-0. Infine scintillante la prestazione di Cruz nell'exploit del suo Trebisacce in casa della Virtus Rosarno.