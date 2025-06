La Reggioravagnese rompe il silenzio e riparte dall'annuncio del nuovo tecnico. Il club amaranto sta infatti gettando le basi per la prossima stagione in Eccellenza, dopo che nell'ultima stagione ha visto sfumare ogni obiettivo prefissato. Non vuole sbagliare dunque la società e ripartire con un'organizzazione minuziosa. Come detto, il primo annuncio arriva dalla panchina.

Il nuovo tecnico

Pietro Candido è il nuovo allenatore della Reggioravagnese per la stagione 2025/26. Dopo aver guidato con dedizione il gruppo Under 19 e Under 15 e lavorato a stretto contatto con il settore giovanile e lo staff della Prima Squadra come collaboratore tecnico, lo stesso Candido è pronto a iniziare una nuova avventura da protagonista, alla guida del club amaranto nel prossimo massimo campionato regionale.

Una figura preparata, credibile e perfettamente in linea con la visione della società, ovvero: investire su chi ogni giorno dimostra di condividere valori, idee e obiettivi.

Mister Candido rappresenta dunque il legame tra presente e futuro, tra crescita interna e continuità tecnica. Un allenatore che conosce bene l'ambiente, che ha formato tanti dei ragazzi che oggi faranno parte del gruppo Prima Squadra, e che saprà trasmettere identità, appartenenza e spirito collettivo. Si parte così dunque in casa Reggioravagnese.