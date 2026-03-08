I tirrenici conquistano i 3 punti anche in casa della Virtus Rosarno e si portano a quota 62, mantenendo il vantaggio di 8 lunghezze sul Trebisacce. Soriano Fabrizia in zona play off, la Rossanese batte in extremis il Castrovillari

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria per 4-1 della DB Rossoblù Luzzi in casa del Cittanova, oggi pomeriggio si sono disputate le rimanenti sette partite, valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 15 marzo.

I risultati

Brancaleone-Bocale 2-0

Cittanova-DBR Luzzi 1-4

Isola CR-Gioiese 1-0

Paolana-Trebisacce 0-1

Reggioravagnese-Stilomonasterace 0-1

Rossanese-Castrovillari 2-1

Soriano Fabrizia-Palmese 3-2

Virtus Rosarno-Praiatortora 0-2

La classifica

Praiatortora 62

Trebisacce 54

Stilomonasterace 45

Paolana (-1) 41

Soriano Fabrizia 38

Brancaleone 36

Virtus Rosarno 35

Reggioravagnese 35

DBR Luzzi 33

Bocale 33

Palmese 32

Rossanese 31

Isola CR 30

Gioiese (-1) 11

Castrovillari (-12) 5

Cittanova 4

Il prossimo turno

Bocale-Rossanese

Castrovillari-Paolana

DBR Luzzi-Virtus Rosarno

Dgs Praiatortora-Brancaleone

Gioiese-Soriano Fabrizia

Palmese-Reggioravagnese

Stilomonasterace-Cittanova

Trebisacce-Isola CR