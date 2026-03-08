Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria per 4-1 della DB Rossoblù Luzzi in casa del Cittanova, oggi pomeriggio si sono disputate le rimanenti sette partite, valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 15 marzo. 

I risultati 

Brancaleone-Bocale 2-0
Cittanova-DBR Luzzi 1-4
Isola CR-Gioiese 1-0
Paolana-Trebisacce 0-1
Reggioravagnese-Stilomonasterace 0-1
Rossanese-Castrovillari 2-1 
Soriano Fabrizia-Palmese 3-2
Virtus Rosarno-Praiatortora 0-2

La classifica

Praiatortora 62
Trebisacce 54
Stilomonasterace 45
Paolana (-1) 41
Soriano Fabrizia 38
Brancaleone 36
Virtus Rosarno 35
Reggioravagnese 35
DBR Luzzi 33
Bocale 33
Palmese 32
Rossanese 31
Isola CR 30
Gioiese (-1) 11 
Castrovillari (-12) 5
Cittanova 4

Il prossimo turno

Bocale-Rossanese
Castrovillari-Paolana
DBR Luzzi-Virtus Rosarno
Dgs Praiatortora-Brancaleone
Gioiese-Soriano Fabrizia
Palmese-Reggioravagnese
Stilomonasterace-Cittanova
Trebisacce-Isola CR