I tirrenici conquistano i 3 punti anche in casa della Virtus Rosarno e si portano a quota 62, mantenendo il vantaggio di 8 lunghezze sul Trebisacce. Soriano Fabrizia in zona play off, la Rossanese batte in extremis il Castrovillari
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria per 4-1 della DB Rossoblù Luzzi in casa del Cittanova, oggi pomeriggio si sono disputate le rimanenti sette partite, valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 15 marzo.
I risultati
Brancaleone-Bocale 2-0
Cittanova-DBR Luzzi 1-4
Isola CR-Gioiese 1-0
Paolana-Trebisacce 0-1
Reggioravagnese-Stilomonasterace 0-1
Rossanese-Castrovillari 2-1
Soriano Fabrizia-Palmese 3-2
Virtus Rosarno-Praiatortora 0-2
La classifica
Praiatortora 62
Trebisacce 54
Stilomonasterace 45
Paolana (-1) 41
Soriano Fabrizia 38
Brancaleone 36
Virtus Rosarno 35
Reggioravagnese 35
DBR Luzzi 33
Bocale 33
Palmese 32
Rossanese 31
Isola CR 30
Gioiese (-1) 11
Castrovillari (-12) 5
Cittanova 4
Il prossimo turno
Bocale-Rossanese
Castrovillari-Paolana
DBR Luzzi-Virtus Rosarno
Dgs Praiatortora-Brancaleone
Gioiese-Soriano Fabrizia
Palmese-Reggioravagnese
Stilomonasterace-Cittanova
Trebisacce-Isola CR