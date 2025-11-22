L'ultimo turno che si è giocato nel campionato di Eccellenza ha reso ancora più impronosticabile la corsa alla vetta, con il rallentamento della capolista Praiatortora e l'avvicinamento di Trebisacce e Virtus Rosarno. Incerta anche la griglia play off. A cercare di mettere un altro mattoncino alla classifica sarà l'undicesima giornata in programma questo week end.

Le prime tre

Rispettando la graduatoria, la capolista Praiatortora innanzitutto avrà un compito ostico dal momento che ospiterà una Rossanese in crisi, in piena zona play out e con una sola vittoria nelle ultime sette gare. Occhio alla buccia di banana dunque per la formazione praiese e alla voglia di riscatto della compagine di mister Aloisi.

Saranno in agguato, al contempo, le due inseguitrici. Un Trebisacce schiacciasassi (sette vittorie nelle ultime otto) attende infatti un Soriano Fabrizia che sta annaspando e attualmente imbrigliato nella zona rossa, ma non per questo da sottovalutare. I delfini giallorossi però hanno fame. Così come ha fame la Virtus Rosarno che vuole dare continuità alla vittoria di domenica per mantenere quantomeno la terza piazza. La compagine amaranto farà visita allo Stilomonasterace che è la miglior difesa del campionato.

Le altre

A rincorrere le prime tre piazze è la Paolana, delusa dal pareggio interno contro il fanalino di coda Castrovillari. Il club tirrenico farà visita al Bocale che in casa è difficile da superare. Ha finalmente trovato la via del successo la Reggioravagnese ma adesso deve dare continuità, per questo in casa di un abbordabile Cittanova non sono ammessi passi falsi. Deve scuotersi invece l'Isola Capo Rizzuto dopo la pesante cinquina interna subita domenica scorsa. I giallorossi di Gregorace saranno di scena sul campo del Castrovillari per riprendere il passo.

Notevolmente indietro rispetto alla tabella di marcia della vigilia la Dbr Luzzi che domenica ospita il Brancaleone appaiato in classifica. Per la squadra di mister Magarò la vittoria è d'obbligo e suona come un ultimatum per i vertici. Il programma si conclude in bellezza dal momento che di scena c'è il derby della Piana tra Gioiese e Palmese, in una sfida dove i tre punti pesano tanto per entrambe, anche se quella che non può più perdere terreno è la squadra viola.

Il programma

Bocale-Paolana

Castrovillari-Isola CR

Cittanova-Reggioravagnese

Dbr Luzzi-Brancaleone

Praiatortora-Rossanese

Gioiese-Palmese

Stilomonasterace-Virtus Rosarno

Trebisacce-Soriano Fabrizia