Nove gol nelle ultime due giornate per la Reggioravagnese che sembra essersi messa alle spalle il periodo opaco. La compagine amaranto, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, batte a domicilio il Cittanova con uno schiacciante 1-4 che ha visto le reti di Simigliani G., Nania, Cordova e Ientile. Tre punti che proiettano la squadra di mister Pietro Candido al terzo posto in classifica.

Parla Candido

Ecco le parole dello stesso tecnico Candido, in un match sulla carta abbordabile, ma comunque sia da non sottovalutare: «Sulla carta noi avevamo qualcosa in più rispetto al Cittanova, ma le partite vanno sempre giocate perché nulla è scontato. Queste partite se non le affronti con il giusto piglio rischi di cadere nelle insidie che nascondono. Affrontavamo una squadra in difficoltà e bisognosa di punti e che si è battuta con grande carattere. Sono tre punti preziosi che ci avvicinano alla quota necessaria che abbiamo in testa, nel frattempo dobbiamo continuare a divertirci pur consapevoli dei nostri mezzi».

Quattro gare al termine del girone di andata, e con la Reggioravagnese che avrà due trasferte spartiacque come Virtus Rosarno e Trebisacce: «Prima di questi impegni c'è la Gioiese - continua Candido - quindi il nostro pensiero va prima all'impegno contro la formazione viola».