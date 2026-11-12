Non è certamente un momento facile per la Reggioravagnese che, dopo nove giornate del campionato di Eccellenza, si ritrova all'ultimo posto solitario in classifica con soli cinque punti conquistati. Un bottino decisamente magro e lontano dalle aspettative della vigilia. Certo, la compagine amaranto in estate è stata completamente rinnovata ed è molto giovane: mister Pietro Candido ha dovuto fare i salti mortali per ricostruire una precisa identità tattica e ricompattare il gruppo. Processi e amalgama che, inevitabilmente, richiedono tempo. Fa comunque un certo effetto vedere una squadra che, nelle ultime stagioni, ha costantemente occupato i quartieri alti della graduatoria vestire oggi i panni del fanalino di coda.

Il paradosso dei numeri: un attacco da zona playoff fuori casa

Il tempo per risalire la china non manca, anche perché per il club questo rappresenta un vero e proprio "anno zero", una stagione di transizione e ripartenza. Ad analizzare a fondo il rendimento degli amaranto emerge però un curioso e singolare paradosso.

Di norma, chi occupa l'ultimo gradino del listino stenta a sfoggiare statistiche di rilievo. Non è il caso della Reggioravagnese: la formazione di Candido è infatti la seconda squadra più prolifica del torneo in trasferta per gol realizzati. Meglio degli amaranto ha fatto soltanto la capolista e corazzata Dbr Luzzi, capace di staccarli di un'unica marcatura.

Sempre a segno lontani dalle mura amiche (tranne un passaggio a vuoto)

A testimonianza di una squadra viva, organizzata nella fase offensiva e che necessita solo di trovare il giusto equilibrio difensivo, c'è un dato chiaro: ad eccezione del pesante passaggio a vuoto sul campo del Trebisacce, gli amaranto sono sempre andati in rete in tutte le uscite esterne.

Un trend offensivo costante che ha portato gol pesanti, anche se non sempre sufficienti a muovere in maniera robusta la classifica:

Isola Capo Rizzuto – Reggioravagnese 0-4 (vittoria netta e miglior prestazione stagionale)

Trebisacce – Reggioravagnese 4-0 (l'unica gara esterna senza reti all'attivo)

Gioiosa Ionica – Reggioravagnese 2-1

Soriano Fabrizia – Reggioravagnese 2-1

Sersale – Reggioravagnese 1-1 (prezioso punto strappato in campo ostico)

I numeri confermano che le potenziale d'attacco ci sono e la reazione c'è. Per la Reggioravagnese la strada verso la salvezza passa ora dalla capacità di blindare la propria porta e far valere questo cinismo anche nelle gare casalinghe.

La classifica dei gol in trasferta

Dbr Luzzi 8

Reggioravagnese 7

Soriano Fabrizia 7

Deliese 6

Palmese 6

Rossanese 6

Trebisacce 5

Brancaleone 5

Sersale 5

Pro Pellaro 4

Virtus Rosarno 4

Paolana 3

Morrone 3

Gioiosa Ionica 3

Isola CR 3

Sc Soverato 2