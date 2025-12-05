Sembra un incubo senza fine quello della Rossanese che, dopo dodici giornate del campionato di Eccellenza, è impelagato nelle sabbie mobili dei play out. Una cosa paradossale se si pensa al fatto che la formazione rossoblù, alla vigilia della stagione, era tra le candidate alla vittoria finale. Insomma, c'è una rotta da invertire immediatamente e disputare un girone di ritorno da vertice.

Il ritorno di Castellano

Il tempo per recuperare c'è tutto, ma la Rossanese deve farlo subito. Nel frattempo la dirigenza si sta già muovendo sul mercato, annunciando diversi innesti tra cui Andrea Castellano. Un acquisto mirato questo, dal momento che il centrocampista conosce già l'ambiente e soprattutto può dare una mano per invertire il trend sia nello spogliatoio che nei risultati.

Proprio l'esperto centrocampista ex (tra le altre) di Cittanova, Paolana, Soriano, Scalea e Altomonte, parla del suo ritorno e del momento rossoblù in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Sono tornato con grande entusiasmo e tanta voglia di voler fare bene. So che il momento non è positivo, ma abbiamo tutto per poter invertire le cose». Fa sicuramente effetto vedere la Rossanese in quella posizione: «Sicuramente fa effetto - continua - ma ci sono uomini e soprattutto calciatori forti nello spogliatoio che sono in grado di poter cambiare le cose». Eppure l'organico è composto da quasi gli stessi giocatori che sono arrivati secondi lo scorso, più gente di valore come, per esempio, Simone Fioretti. E allora quale può essere il problema: «Diciamo che la maggior parte sono giocatori dello scorso anno, ma ogni anno è diverso dall’altro. Bisogna guardare avanti e lasciarsi questo periodo alle spalle».

Uscire dal momento negativo

Adesso bisogna navigare a vista e cercare di uscire pian piano dalle sabbie mobili. Lo stesso Andrea Castellano non è di certo l'ultimo arrivato e sa come si gestiscono tali situazioni: «Si affrontano con tranquillità e consapevolezza, pensando una partita alla volta». La squadra di mister Aloisi, nel prossimo turno di campionato, farà visita a un insidioso Stilomonasterace.