Nel nono turno del campionato di Eccellenza spicca il perentorio successo dell'Sc Soverato, che tra le mura amiche si è imposto con un netto 3-0 sulla Virtus Rosarno. Un successo di fondamentale importanza per la classifica di entrambe le compagini, ma soprattutto un'iniezione di fiducia scaccia-crisi per i ragazzi di mister Dicuonzo, tornati a conquistare i tre punti dopo un digiuno lungo quasi due mesi (sei giornate).

A ripercorrere il ritorno alla vittoria della neopromossa è stato il fantasista Matteo Nesticò, intervenuto in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Era una vittoria di cui avevamo bisogno, soprattutto per ritrovare entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi. Abbiamo fatto una buona partita, dimostrando compattezza, determinazione e voglia di portare a casa il risultato».

Qualità e continuità: «Serve tempo per i giusti equilibri»

Nonostante un avvio di stagione condito da diverse difficoltà, l'organico allestito dalla società resta di assoluta qualità per la categoria. L'ex giocatore del Sersale ha fatto il punto sulle ragioni di questo avvio col freno di mano tirato: «Credo che nel calcio la qualità individuale, da sola, non sia sufficiente. Siamo una squadra con ottimi giocatori, ma probabilmente abbiamo avuto bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri, conoscerci meglio e acquisire quelle certezze che fanno la differenza durante una stagione. Non credo sia una questione di qualità, ma di continuità e consapevolezza nei nostri mezzi. Sappiamo di aver raccolto meno di quanto potevamo e dobbiamo essere i primi a prenderci le nostre responsabilità. Non dobbiamo nasconderci dietro le difficoltà, ma trasformarle in uno stimolo per migliorare».

L'analisi dei dati: sprint iniziali e cali nei finali

Le prime nove giornate hanno offerto spunti statistici emblematici: Sc Soverato è la compagine che segna più gol nei primi dieci minuti di gara (ben 4 reti), ma al contempo quella che ne incassa di più nei dieci minuti finali (3 gol subiti). Un trend su cui Nesticò ha espresso una riflessione tattica e psicologica: «È sicuramente un dato su cui dobbiamo riflettere. Il fatto di partire spesso forte dimostra che abbiamo approccio, personalità e voglia di imporre il nostro gioco. Dall’altra parte, subire gol nel finale significa probabilmente che dobbiamo crescere nella gestione delle partite, mantenere alta l’attenzione e la concentrazione fino all’ultimo secondo. Sono dettagli che in un campionato equilibrato come questo fanno la differenza tra portare a casa punti e lasciarli per strada».

Guardare avanti: «Classifica bugiarda, ma contano solo i fatti»

Nonostante il ritardo accumulato rispetto alle posizioni di vertice, il margine per risalire la china resta ampio, a patto di mantenere la giusta mentalità fin dai prossimi impegni: «Siamo soltanto alla nona giornata e il campionato è ancora lungo. È evidente che la posizione di classifica attuale non rispecchia le ambizioni e il valore di questa squadra, ma siamo consapevoli che non bastano i nomi o le aspettative per raggiungere determinati obiettivi: bisogna dimostrarlo ogni domenica, sul campo. Non dobbiamo guardare troppo la classifica oggi, ma concentrarci su una partita alla volta, cercando di dare continuità a questa vittoria. Sono convinto che questo gruppo abbia le qualità umane e tecniche per uscire da questa situazione. Dobbiamo restare uniti, lavorare con umiltà e avere fame».