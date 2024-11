Una cavalcata trionfante quella del Sambiase che attende solo la matematica per festeggiare l’ambita promozione in Serie D. I numeri della squadra allenata da Claudio Morelli parlano chiaro: 19 vittorie, 6 pareggi (Palmse, Cittanova, Soriano, Gioiosa, Brancaleone e Vigor Lamezia) e una sola sconfitta sul campo del Praia Tortora.

La squadra di mister Morelli guida la classifica del campionato di Eccellenza calabrese a quota 63 punti a ben otto lunghezze dalla Vigor Lamezia che - nonostante l’ottimo girone di ritorno - non rappresenta più un pericolo.

I giallorossi torneranno in campo - dopo due settimane di stop per le pausa pasquale e il Torneo delle Regioni - sul campo della ReggioRavagnese, domenica 7 aprile. Seguono poi le sfide con Paolana, StiloMonasterace e Scalea. In caso di vittoria con la ReggioRavagnese e con la Paolana, i giallorossi potrebbero festeggiare la promozione in Serie D con due giornate di anticipo alla fine del campionato.

Intanto nella giornata odierna, il Sambiase sarà impegnato in un allenamento congiunto con l’US Catanzaro, in programma allo stadio “Nicola Ceravolo” alle ore 14:30, in occasione del centenario della società lametina. Insomma il 2024 è un anno che rimarrà indelebile nella mente e nel cuore dei giallorossi: 100 anni di storia e promozione in Serie D.